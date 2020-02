La cloenda del Centenari apropa la Unió i el Govern de Figueres

La màgia de la sala Brossa Fregoli del Museu del Joguet de Catalunya ha fet el seu efecte, aquest dimecres al vespre, aconseguint un acostament entre el Govern de Figueres i la Unió Esportiva després d'un temps de discrepàncies sobre els ajuts que reclama el club per a resoldre les mancances de les instal·lacions municipals que gestiona. L'alcaldessa Agnès Lladó i el president Narcís Bardalet han compartit l'espai principal de la taula de presentació del llibre La Unió en fa cent. Un segle d'esport i glòria, el treball de Jesús Navarro i Carles Lloveras que ha servit de cloenda al programa d'actes del seu Centenari (1919-2019).



La trobada ha omplert a vessar la sala d'actes del Museu, amb una destacada presència de jugadors en actiu i il·lustres veterans del club, com ha estat el cas de Pep Molet i Lluís Busquets, protagonistes de la foto històrica de la portada. L'acte ha estat conduït pel periodista i director del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ, Santi Coll. En el seu parlament d'obertura ha destacat, precisament, que "les desavinences entre la Unió i l'Ajuntament no són noves. Ja el mes de juny de 1919, just dos mesos després de la fundació del club, la Unió va generar una forta picabaralla política en el plenari municipal després d'haver sol·licitat una subvenció per a poder fer les seves activitats". Coll, autor dels anteriors llibres històrics de la Unió al costat de Josep Maria Bernils Mach, ha recordat els primers temps del futbol a Figueres i ha mostrat un penjador de fusta "procedent de l'enderroc del vell camp de la carretera del Far, un vestigi per a la història de la ciutat" que guardarà "per quan toqui celebrar els dos-cents anys del club".





?? Iniciem al @museujoguetcat la presentació del llibre del Centenari de la UE Figueres ??: "La Unió en fa cent. Un segle d'esport i glòria", escrit per Jesús Navarro (@xus73) amb Carles Lloveras#3div5 #futbolcat #ForçaUnio ??? pic.twitter.com/x2Qq61Jhiq — UE Figueres ?? (@UEFigueres) February 12, 2020

?? Abans d'iniciar la presentació del llibre del Centenari de la UE Figueres ?? aprofitem per fer la posada en escena del nou fitxatge, @Trevy8, que acaba d'aterrar de Mèxic ????



A la ??, al Museu del Joguet, amb Román Martínez, Narcís Bardalet i Santi Coto#3div5 #futbolcat pic.twitter.com/ZbhuJ2EtsN — UE Figueres ?? (@UEFigueres) February 12, 2020

El president de lacoautor del llibre al costat de Jesús Navarro, ha mostrat la seva "incondicional fidelitat" a la Unió, de la qual n'és. "La presentació d'aquest llibre és la cirereta del pastís del centenari", ha dit abans de recordar que ja anava a futbol "amb tota la família, al vell, quan tot just tenia vuit anys".ha detallat les principals gestes de la Unió al llarg d'aquests cent anys i ha recordat que el llibre catàleg "ressegueix els onze àmbits que van servir per a configurar l'exposició del Centenari".El president,, ha posat l'accent "en el grup e gent que van salvar el club amb unaquan el Figueres ja estava cianòtic". "La Unió ha sabut transitar en aquesta vida com passa sempre, amb la meitat amb llum i la meitat amb foscor".Entrant en el detall del moment actual, Bardalet no se n'ha estat de reconèixer que "l'ens ajuda i latambé", abans d'afegir que "ens agradaria que l'Ajuntament ens ajudés una mica més. Demanem que les institucions siguin sensibles", ha afirmat abans de deixar clar que la junta que presideix "no estirarà mai el braç més que la màniga".Entre l'alcaldessa i el president ha parlat l'exalcalde, exdirectiu i exjugador unionista, actual. Masquef ha llançat "un missatge d'unitat davant de tantes veus autoritzades com hi ha avui a la sala". "La Unió és un club referent a la nostra demarcació i té el suport de la Diputació".ha recollit el guant, no sense abans recordar la sevade tota la vida de la Unió Esportiva. "L'Ajuntament estima la Unió de la mateixa manera que la Unió estima l'Ajuntament", ha dit amb veu ferma. "La creació de la secció de futbol femení ens omple de satisfacció", ha dit abans de lamentar, com també ho ha fet Bardalet, que no hi hagués representació dels equips de noies a la sala., ha conclòs Lladó. Alcaldessa i President han mantingut una llarga conversa a peu de taula quan ha acabat l'acte.Abans de la presentació, el club ha fet ladel jugador mexicà, nova incorporació per al primer equip de Tercera Divisió.