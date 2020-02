Menys de mig miler d'entrades disponibles per a veure l'Uni Girona-Perfumerías Avenida

L'Spar Citylift Girona ha anunciat aquest matí que només té disponibles les últimes 500 localitats per veure el trascendental partit de diumenge al migdia contra el Perfumerías Avenida a Fontajau (13h). El club preveu que les entrades s'acabaran esgotant i que al pavelló s'hi reuniran uns 4.500 aficionats (tot l'aforament sense comptar la grada jove, que per aquesta ocasió no s'obrirà). A més el club gironí ha fet una crida als seguidors a anar al partit vestits de vermell per posar color a la grada. En aquest sentit l'Uni ha editat unes samarretes amb el lema "Juntes ens aixecarem" dins la campanya de micromecenatge que va engegar fa uns dies per reunir fons i afrontar les despeses inesperades provocades per la inundació al pavelló en ple temporal Gloria.





El Perfumerías Avenida lidera ara mateix la Lliga Femenina amb dos triomfs de marge (17) sobre l'Uni Girona, que és tercer amb el mateix balanç que el Gernika (15). Després d'haver manat gairebé tota la temporada a la classificació les gironines han pagat els mals resultats del mes de gener, amb derrotes inesperades contra el Gipuzkoa i l'Araski, a casa, i l'Ensino, a fora.