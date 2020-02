Un 2020 negre per al Llagostera

En futbol, tot és qüestió de dinàmiques. Pot ajudar tenir un gran pressupost, disposar d'una plantilla monopolitzada per les estrelles. Però ni de bon tros és definitiu. Al cap i a la fi, són les ratxes les que condueixen cada equip cap a un destí determinat. Per més qualitat que se li suposi a un vestidor, si no fa altra cosa que enllaçar derrotes l'espiral negatiu pot multiplicar-se. A la inversa passa el mateix. Equips cridats a lluitar només per la permanència i que no entren a les travesses de l'èxit sorprenen a tothom gràcies a una dinàmica positiva. Al Llagostera li va passar precisament això. Venint de Tercera i sense fer grans canvis, tot mantenint el bloc i signant quatre retocs, va tornar a la Segona Divisió B per la porta gran, instal·lant-se durant unes quantes jornades a la part alta i fins i tot ensumant les places de play-off. Ja avisaven els jugadors i el seu entrenador, Oriol Alsina, que no s'havien de fer volar coloms, sinó tocar de peus a terra perquè tard o d'hora arribaria el sotrac. Aquest ja és aquí. Ha coincidit amb l'entrada del nou any. Un 2020 que no li prova gaire bé a l'equip blaugrana. Més enllà de les sensacions, així ho marquen els resultats. Cap victòria en sis partits, un balanç molt pobre i algunes posicions perdudes a la classificació. Les bones notícies són dues: el coixí respecte al descens encara és considerable i hi ha marge de maniobra per davant.

El Llagostera tancava el 2019 amb dues patacades. L'eliminació a la Copa del Rei precedia la desfeta per 3-1 al camp de l'Espanyol B. Tot i això, l'equip era vuitè, una molt bona classificació tenint en compte que la meta no és pas cap altra que la d'abraçar la permanència un cop acabada la competició. El que passa és que, des que va començar l'any natural, no s'ha guanyat de nou. Són sis partits i ni una sola victòria. Només tres empats (Badalona, Nàstic i Prat), tots tres al Municipal. La resta, tres derrotes: Ejea, Vila-real B i Atlètic Llevant. En aquest període, es manté el poc encert en atac i s'han fet tres gols. Se n'han encaixat molts més: nou. Amb un bagatge de tres punts dels últims 18 possibles, el Llagostera és el tercer pitjor equip del 2020 i només deixa enrere el València Mestalla i el Badalona, amb dos punts cadascun. Aquella vuitena plaça s'ha convertit en el dotzè lloc actual. Ara bé, el descens encara és lluny. Es troba a nou punts de distància. A set hi ha la promoció per baixar. En total són vuit els partits oficials sense conèixer la victòria. L'última arribava fa dos mesos, el 14 de desembre, amb un 1-0 davant l'Olot a casa. La propera oportunitat per redreçar el rumb arriba aquest cap de setmana al camp d'un Hèrcules que, precisament, marca la frontera amb el perill. Un altre equip al qual tampoc li prova gaire l'any. Els alacantins, immersos en una veritable crisi, s'han adjudicat cinc punts dels últims 18.



L'Olot, l'altra cara de la moneda

Bastant millor li van les coses a l'altre representant de la demarcació d'aquesta categoria. L'Olot és novè, viu ben tranquil i va avançant sense patir camí de la salvació. Aquest 2020 li prova al conjunt que dirigeix Raúl Garrido. Els números no són espectaculars, però sí més que acceptables, amb nou punts dels darrers 18. És el novè millor equip de l'any al grup tercer de la Segona Divisió B. En les últimes sis jornades només ha perdut un partit i ho ha fet per la mínima: 1-0 al camp de l'Andorra. Des de llavors, dues victòries (Ebro i Castelló) i tres empats (Cornellà, Lleida Esportiu i Mestalla). Fa més d'un mes que no perd i aquest cap de setmana rep La Nucia, un rival directe a la zona mitjana de la taula.