El City de Guardiola, exclòs dos anys dels torneigs europeus

El Manchester City , entrenat pel tècnic Pep Guardiola, ha estat exclòs aquest divendres de les competicions europees durant les dues properes temporades per part de la UEFA que, de pas, li ha imposat una multa de 30 milions d'euros. El motiu ha estat l'incompliment del joc net financer entre els anys 2012 i 2016

Després de considerar totes les proves aportades, la sala d'adjudicacions del màxim organisme continental ha descobert que el club anglès havia comès greus infraccions de les regulacions de llicències i joc financer de la UEFA en exagerar els seus ingressos de patrocini als seus comptes i en la informació d'equilibri presentada a la UEFA entre el 2012 i el 2016.

El diari The Guardian ja havia publicat fa temps que la UEFA havia denunciat el club per falta de transparència en uns ingressos de 140 milions d'euros a través de patrocinis de dubtosa procedència, ja que van ser d'empreses controlades pel seu propietari, el xeic Mansour bin Zayed.

Aquest anunci arriba una setmana i mitja abans que el Manchester City afronti el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid. Fonts del club van declarar ahir, segons va publicar la cadena de televisió BBC, que "estem decebuts, però no sorpresos" per la decisió. El City té ara l'últim recurs del TAS (Tribunal d'Arbitratge Esportiu) per apel·lar la sanció, tot i que rara vegada aquest tribuna rectifica una sentència d'aquest tipus.