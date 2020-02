Últimes entrades per a l'Uni-Avenida

L'Spar Citylift Girona va anunciar ahir que només tenia disponibles les últimes 500 localitats per veure el trascendental partit de diumenge al migdia contra el Perfumerías Avenida a Fontajau (13 h). El club preveu que les entrades s'acabaran esgotant i que al pavelló s'hi reuniran uns 4.500 aficionats (tot l'aforament sense comptar la grada jove, que per aquesta ocasió no s'obrirà). A més, el club gironí ha fet una crida als seguidors a anar al partit vestits de vermell per posar color a la grada. En aquest sentit l'Uni ha editat unes samarretes amb el lema Juntes ens aixecarem dins la campanya de micromecenatge que va engegar fa uns dies per reunir fons i afrontar les despeses inesperades provocades per la inundació al pavelló en ple temporal Gloria.

El partit obre una setmana clau per a l'Uni, amb duels de Lliga contra Avenida (líder) i Gernika (segon, el dia 22), i amb la visita de l'Schio dijous a Fontajau, amb la continuïtat a Europa en joc.