Pendents de Girona i del Barça

La LEB Plata tanca aquest vespre la fase regular amb un partit intranscendent pel Bàsquet Girona a Fontajau, contra l'Albacete, i perquè la major part del seu interès està posat en l'Hospitalet-Barça B. Amb la classificació per la lligueta d'ascens assegurada des de fa setmanes, el Girona resta ara pendent de saber amb quin balanç començarà la lluita per pujar a LEB Or. Si les coses acaben tal com estan (amb Múrcia, Prat, Menorca, l'Hospitalet i Gran Canària acompanyant els gironins) obririen amb cinc victòries i cinc derrotes. Si per contra hi acabés entrant el Barça B, que té opcions, el balanç final seria de 6/4. Perquè això passés, el filial blaugrana hauria de guanyar de 4 o més punts avui a la pista d'un l'Hospitalet que també se la juga. O que perdés el Gran Canària.

El Bàsquet Girona arriba al partit reforçat per la victòria de dissabte passat a la pista del Prat (73-83), tot i que la inesperada derrota del Barça B contra el Gran Canària B va trencar els comptes. Una victòria blaugrana ho hauria aclarit tot, i el Girona ja tindria garantit passar amb 6/4. Amb la derrota el filial del Barcelona està obligat a guanyar de 4 o més l'Hospitalet, o esperar la derrota d'un Gran Canària que rep el Villarrobledo. Amb els gironins classificats, també tenen garantit el bitllet el Múrcia, el Prat i el Menorca, mentre que les dues darreres places estan en dansa entre quatre equips: l'Hospitalet, Gran Canària B, Barça B i Albacete. Els manxecs, el rival d'avui a Fontajau, només es podrien classificar entre els millors guanyant i esperant les derrotes del Barça B i del Gran Canària B. Si aquest fos l'escenari, el Girona passaria amb 5/5, els mateixos números que ara. Dilluns la Federació farà el sorteig del calendari de la següent fase, que arrencarà el 29 de març (el cap de setmana vinent hi ha descans).

En el partit de la primera volta el Girona va guanyar amb molta solvència (59-94) amb Albert Sàbat (21 punts) com a màxim anotador. Una de les grans diferències del partit serà la baixa a l'Albacete del qui fins a mitjans gener era el seu gran referent ofensiu, l'escorta Eddy Polanco, que va fitxar pel Lleida de la LEB Or acreditant el títol de millor anotador de Plata. L'equip de David Varela arribarà a Girona després de guanyar el Pardinyes en l'anterior jornada i disposat a buscar la victòria que els podria col·locar a la fase d'ascens si es produeix la carambola necessària, amb les derrotes dels filials del Barça i del Gran Canària.

El duel d'aquest vespre tindrà un component especial perquè representarà la reobertura del pavelló de Fontajau des que el 23 de gener una inundació provocada pel temporal Gloria malmetés la instal·lació i obligués, entre d'altres, a buscar un parquet provisional, que ha arribat cedit per la Generalitat des de Tarragona. Els jugadors de Formento van tenir ahir el primer contacte amb la nova superfície de joc, que avui acollirà el Girona-Albacete i demà l'Spar Citylift-Perfumerías Avenida.