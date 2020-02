El Bordils venç el Zarautz en un partit molt igualat i surt del descens

El Bordils va guanyar ahir en la seva visita a la pista del Zarautz per 27-30 en un partit on els gironins van anar a remolc durant pràcticament tot l'enfrontament. Però uns darrers bons minuts dels visitants els van permetre capgirar el marcador i així sumar la segona victòria consecutiva, que els permet sortir de les posicions de descens.

Mirar enrere i veure que la setmana passada es va vèncer el filial blaugrana a casa en el derbi català de la jornada, fa que es visiti la pista de qui sigui amb aquell plus de motivació que cal quan les coses no van del tot bé. Això és el que va suposar superar el Barça B la setmana passada. Però, ahir, davant dels de Bordils s'hi trobava un d'aquells rivals que s'han de superar tant si es juga a casa com si es juga a fora. El partit d'ahir contra el Zarautz és un d'aquells partits que marques en vermell en el calendari. I el Bordils això ho sabia, però els bascs no ho posarien gens fàcil. El partit va començar igualat, amb la balança deixant-se caure cap al bàndol local. De fet, el Zarautz va anar sempre davant en el marcador fins a l'empat a 27, quan el Bordils va treure forces d'on no n'hi havia i va poder anotar tres dianes per endur-se el preuat triomf.