El GEiEG Uni planta cara però no en fa prou per vèncer el líder

El GEiEG Citylift Uni Girona va caure ahir al pavelló Lluís Bach contra el líder, l'Snatt's Sant Adrià, per 54-64. Les jugadores entrenades per Joan Pau Torralba rebien el millor equip de la categoria i el conjunt que millor dinàmica tenia. Les barcelonines visitaven Girona amb cinc victòries consecutives i ocupant la primera plaça amb un balanç de 14 triomfs i 3 derrotes. Unes estadístiques que feien presagiar que el partit estaria marcat pel ritme de les visitants. I així va ser, si fa no fa, durant els primers compassos, on les de Sant Adrià del Besòs se'n van anar a la mitja part amb 17 punts d'avantatge. Les grupistes van aconseguir guanyar els darrers dos períodes per un i sis punts. Esforç insuficient. Amb aquesta desfeta són setenes amb 9 triomfs i 9 derrotes.