L'Uni celebra la reobertura de Fontajau tombant l'Avenida davant 5.000 aficionats (60-55)

Fontajau ha tornat. I Girona no ha fallat al seu equip omplint el pavelló 24 dies després de la inundació provocada pel temporal "Glòria" per tornar a convertir de nou en una de les grans capitals del bàsquet femení europeu amb 5.000 espectadors veient com l'Spar Citylif Girona, superant entrebancs com els problemes físics de Sonja Vasic o les ràpides faltes de Coulibaly, ha tornat a derrotar el Perfumerías Avenida (60-55). Les gironines han anat sempre per davant en el marcador, però el conjunt de Salamanca no ha tirat la tovallola de la mà de l'eterna Sílvia Domínguez i de l'encert de Lloyd fins que un 2+1 d'Elonu han acabat per decantar la balança a 19 segons del final.

Les dues faltes de Mima Coulibaly abans que s'hagués arribat al tercer minut de partit, quan encara cap dels dos equips havia aconseguit ni tan sols havia anotat la seva primera cistella, ha estat el primer avís que, per molt que hi hagués gairebé 5.000 persones a Fontajau, guanyar el Perfumerías Avenida. El relleu de Coulibaly, l'australiana Abby Bisghop, ha entès perfectament el nivell de duresa que requeria el partit, igual que Araújo, Mendy i la seva agressivitat per recuperar pilotes en la primera línia o d'una Elonu que ha començat jugant de "3" perquè Surís era molt conscient de descarregar de minuts a Sonja Vasic. L'escarransit 12-9 del final del primer quart ha arribat acompanyat de la bona notícia del debut de Núria Martínez, mig any després de lesionar-se en un entrenament de pretemporada, i precisament la veterana base de Mataró ha protagonitzat una de les imatges de la primera meitat amb el seu punt enlaire després d'anotar el triple que situava l'Uni set punts per sobre (16-9).

El talent no entén de molèsties musculars i, poc després del triple de Núria Martínez, Sonja Vasic ha anotat dos més gairebé consecutius que afegit a un bàsquet de Bishop han deixat l'Spar Citylift Girona doblant l'Avenida en el marcador (24-12). D'allà, fins al descans, amb Marta Xargay apujant el nivell del treball en defensa les gironines han voltat sempre la possibilitat de consolidar els 10 punts de marge. Però, el rival continuava sent el Perfumerías Avenida i, en els moments que més patia, Ortega, ha vist com l'encert en el tir de Lloyd, Hayes o Sílvia Domínguez les mantenia dins del partit (33-26 al descans).



Després del descans, amb un cinc molt físic en pista (Elonu de nou al "3" amb Bishop i Araújo per dins acompanyades de Mendy i Laia Palau), l'Uni ha aconseguit la seva màxima diferència del partit: 14 amb 43-29 després d'un triple de Magali Mendy que ha fet saltar els espectadors de Fontajau que encaren estaven indignats després de dues faltes en atac consecutives Com era d'esperar, l'Avenida no s'ha arronsat. Sílvia Domínguez, Laura Gil... Salamanca s'ha intentat aferrar al partit, però Surís encara tenia moltes peces per moure. Núria Martínez, Couliblay, Vasic i Xargay han anat entrant a la pista en un rotació que ha permès a les gironines arribar al final del tercer quart amb 13 punts de marge després del tercer triple de Vasic (49-36).

Rematar un partit contra l'Avenida mai és fàcil. Els clàssics són partits amb moltes mans, plens de contactes i extremadament difícils de xiular. I els tres àrbitres d'avui s'han complicat la vida sent en el tram final del partit. Com més protestava el públic de Fontajau o més treien de mare a la veterana Laia Palau més rigorosos semblaven amb l'Uni. Entre protesta i protesta, un bàsquet de Fagbenle i dos tirs lliures de Hayes han posat l'Avenida a només dos punts: 52-50, tres minuts i mig per jugar-se i temps mort d'Èric Surís. Molts nervis. Un tir lliure d'Araújo, dos més d'Elonu i dues bones defenses de tot l'equip han donat aire a l'Uni (55-50) abans que, sempre ella, Sílvia Domínguez, emmudís Fontajau amb un triple des de la cantonada a poc més d'un minut fins al final. Amb 55-53, en el marcador calia trobar una bona solució, i s'ha trobat la millor: pilota al pal baix a Elonu que, jugant de tres, estava defensada per un base (Mayte Cazorla), que no ha pogut evitar que la internacional nigeriana li treies el 2+1: 58-53 a 19 segons pel final. El joc de faltes i tires lliures – dos anotats per Lloyd i només un per Mendy- han deixat només 10 segons a Ortega per remuntar quatre punts (59-55). El tècnic de L'Hospitalet ha demanat temps però el triple de Samuelson no ha entrat i l'speaker de Fontajau ha pogut engrescar el públic a fer pujar més els decibels del pavelló amb el "que boti, que boti Fontajau" mentre Palau tancava el marcador amb un nou tir lliure: 60-55.