Triomfar sense guanyar a Fontajau

El Bàsquet Girona estava ahir més pendent del que passava fora de Fontajau –que tornava a obrir-se després del temporal Gloria–, que no pas del partit contra l'Albacete (82-84). Era pràcticament intrascendent, després de tenir el bitllet per la lligueta d'ascens des de fa setmanes. El més interessant era saber si s'hi plantaria amb un balanç de 5 victòries i 5 derrotes o 6/4. I això depenia dels resultats del l'Hospitalet-Barça B (76-87) i Gran Canària B-Villarrobledo (82-80) favorables als gironins amb un 6/4 i a dos dels líders.

És per això que els d'Àlex Formento van pecar de conformistes al primer quart. Buscant l'utòpica classificació –en mans del Barça B i el Gran Canària B– l'Albacete, va imposar el seu bàsquet per agafar un avantatge de 10 punts (16-26). Veient les diferències que s'estaven establint al marcador, els gironins van deixar-se guiar per jugadors com Sàbat, Dijkstra i Graham per retallar distàncies. La seva reacció va servir com a toc d'atenció al conjunt rival, que va pressionar per marxar al descans anant per davant (32-39). La segona part va ser igualada. Sobretot, el tercer quart que va acabar amb el mateix nombre de punts per ambdós equips (19-19). Com sol ser habitual, els de Formento van fer un pas endavant al darrer quart. Sense Sevillano, que va ser baixa per unes molèsties, la qualitat dels seus jugadors va fer-se evident contra un Albacete que va anar de més a menys. A falta de dos minuts pel final, Moreno va fer un bàsquet decisiu per capgirar el marcador 73-72. L'Albacete, però, va forçar la pròrroga. Els visitants van veure recompensa al seu esforç, enduent-se el partit contra el Girona (82-84).

Lluny de la pista, es disputaven duels més importants per als de Formento. La victòria del Barça B davant l'Hospitalet (76-87) va deixar la lluita per pujar a LEB Or favorable als gironins amb un balanç 6/4 i a dos dels líders. D'altra banda, el filial del Gran Canària no va fallar contra el Villarobledo amb un triple sobre la botzina (82-80), que deixava fora l'Hospitalet, i acompanyarà el Girona juntament amb el Múrcia, Prat, Menorca i els blaugranes. A banda dels nous rivals Tizona, Estela, Juaristi, Ponferrada, Zamora i Algesires. Un cop repartides totes les places, la Federació sortejarà demà el calendari de la fase amb tret de sortida el 29 de març.