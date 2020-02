Valuós empat del Llagostera al camp de l'Hèrcules

El Llagostera ha empatat aquesta tarda davant l'Hèrcules (0-0), en un duel vital per ambdós equips. Després que l'àrbitre hagi anul·lat un gol de Nahuel al minut 91 per possible joc perillós de Kuku i hagi passat per alt un possible penal en contra, els d'Oriol Alsina trenquen la ratxa de dues derrotes seguides sumant un punt valuós a l'estadi Rico Pérez davant d'un rival molt necessitat que se situa en zona de descens.