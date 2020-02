El Villa de Aranda no dona opcions a un Sarrià que fa 4 partits que no guanya

El Sarrià va encaixar la segona derrota consecutiva -i el quart partit consecutiu sense guanyar- davant un dels rivals més forts de la competició, el Villa de Aranda (24-31), segon classificat i que ha guanyat 5 dels últims 6 partits que ha disputat.

Tot i tenir uns primers minuts en què trobaven facilitats en atac, els de Salva Puig van cometre massa errades ofensives, amb moltes impressisions en alguns contraatacs i llançaments precipitats. I a això hi hem de sumar que Javi García i Matheus van fer molt de mal a la defensa local. Va ser molt difícil defensar García, que, tot i la seva corpulència, no només anotava des de la zona sinó que també donava joc als seus companys. El brasiler Matheus, tercer màxim golejador del campionat, també va ser un malson per a la defensa sarrianenca i va anotar un total de 10 dianes.

És clar que el Sarrià també tenia les baixes de Guillem Torres i Nitu Pórtulas, encara lesionats, i de Pere Arnau, a qui Salva Puig va donar descans pensant en els partits venidors. Un cúmul de cirumstàncies que va fer que, després del 4-3, els locals no anessin més per davant en el marcador i es veiessin a remolc d'un rival força superior i que trobava moltes facilitats per anotar.

De mica en mica, els castellans van anar augmentant la diferència i ni la defensa doble mixta ni jugar amb set atacants sense porter, va fer que el Sarrià pogués eixugar la diferència en el marcador i acabés perdent per set gols (24-31).