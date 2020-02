El Barça té contractada una empresa que defensa Bartomeu i critica jugadors a les xarxes socials

El Barça té contractats els serveis de l'empresa I3 Ventures, una companyia que es dedica a crear estats d'opinió a les xarxes socials, amb dos objectius principals: d'una banda, protegir la reputació del president Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva; i de l'altra, erosionar la imatge de persones i entitats que tenen relació amb el club en diferent grau, segons una informació de la cadena SER a Catalunya que ha recollit El Periódico.

I3 Ventures, segons la mateixa informació, gestiona desenes de comptes a Facebook i Twitter que tant l'empresa com el club defineixen com a «no oficials», i que han proferit publicacions amb l'objectiu d'atacar la imatge de persones com Messi, Piqué i altres membres de l'actual plantilla. Aquests missatges fan referència a assumptes com la renovació del capità, l'activitat del defensa central amb la Copa Davis o una suposada col·locació dels jugadors.

Exjugadors i exentrenadors

També de l'exentrenador Pep Guardiola, exjugadors com Xavi o Puyol, possibles rivals de l'actual junta en les pròximes eleccions com Víctor Font, Joan Laporta o Agustí Benedito, així com el president de Mediapro Jaume Roures, i actors i entitats polítiques com Quim Torra, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, l'ANC, Òmnium Cultural o Tsunami Democràtic.

Aquesta emissora ha pogut accedir a dos informes elaborats per aquesta empresa. El primer fa el seguiment de la repercussió i l'evolució de sis d'aquests comptes, i el segon és un pla d'acció específic contra el precandidat a la presidència Víctor Font.

El cost d'aquest servei pel club ha sigut inferior a un milió d'euros, dividits en sis factures diferents perquè siguin abonades per diversos departaments de l'entitat. Des del club admeten la contractació d'aquests serveis, però asseguren que no es fan responsables dels continguts de les publicacions ja que defensen que l'encàrrec del club demana la publicació de missatges positius.

Segons la mateixa informació, va ser Jaume Masferrer, assessor de Bartomeu, la persona que va viatjar fins a l'Argentina per contractar I3 Ventures, una consultoria especialitzada en xarxes socials i màrqueting digital el 2017.

Víctor Font demana explicacions a la directiva

L'aspirant a la presidència del Barça, Víctor Font, ha emès aquest dilluns una nota informativa en què indica que «la junta directiva del FC Barcelona ha de sortir immediatament a donar explicacions sobre aquestes informacions, perquè són d'una gravetat extrema i si aquests fets es confirmen significarà que, amb diners del club, la junta directiva ha anat contra els seus propis socis, jugadors del primer equip de futbol, entitats de la societat catalana i mitjans de comunicació. Aquesta campanya de difamació que avui ha denunciat una investigació periodística taca el Barça, ens avergonyeix com a socis i agreuja la realitat del club».