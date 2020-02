CPA Girona L'atrezzo juga una mala passada

El CPA Girona venia d'un any immaculat, havent guanyat tot el que se li havia posat per davant, però ahir l' Ella a Granollers no va acabar de rutllar. La directora artísitca de l'equip gironí, valorava que «estic molt contenta del treball que hem fet fins ara», però també lamentava «dues caigudes i l' atrezzo han fet que el ball no acabés de funcionar bé». Una aspecte similar al que li va passar al CPA Olot l'any passat, quan les ales del seu mallot tampoc van funcionar del tot correcte. Soler creu que «amb una setmana és difícil millorar (dissabte es fa el català a Lleida), però esperem que estiguem a punt pel Campionat d'Espanya».