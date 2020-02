El CPA Olot, campió provincial

El CPA Olot va guanyar ahir a la tarda el Campionat Provincial de patinatge en la modalitat de xous grans que es va disputar al Palau d'Esports de Granollers. Una competició que dona el tret de sortirda a la temporada de patinatge que culminarà el pròxim octubre amb el Mundial que aquest any es farà a Paraguai. D'aquesta manera, l'equip garrotxí, dirigit per Ricard Planiol, es va tornar a penjar la medalla d'or després de ser segones l'any passat per darrere el CPA Girona.

D'aquesta manera, el CPA Olot van sumar el seu divutè títol provincial després de culminar una actuació gairebé perfecte del seu nou disc Trampa mortal i que va tenir una valoració molt satisfactòria per part del jurat.

Per la seva banda, el CPA Girona no va poder revalidar el títol aconseguit l'any passat a Fontajau. Les patinadores dirigides per Nuri Soler van patir alguns problemes en l' atrezzo del seu ball Ella i també els va penalitzar dues caigudes, aspectes que el jurat va tenir en compte per deixar les gironines en segon lloc. El podi de grups grans de xou el va completar el CP Celrà. Mentrestant, els dos altres equips participants que van quedar fora del podi van ser el GEiEG, quart, i el segon equip del CPA Olot, cinquenes.



Grups petits, triomf pel Maçanet

En la categoria de grups petits el conjunt guanyador va ser el PA Maçanet que, d'aquesta manera, es va adjudicar per quarta vegada el Campionat Territorial.

La propera cita serà la setmana que ve a Lleida, en el Campionat de Catalunya de grups de xou. Dissabte serà el torn de dels grups grans, on es preveu un nou duel entre CPA Olot i CPA Girona, i diumenge serà el torn dels grups petits.