Un gol al minut 87 deixa el Figueres sense premi al Nou Sardenya

Fa dues setmanes, va ser Ton Alcover qui va llançar per terra la bona feina del Figueres al camp del Sant Andreu amb un obús al final que certificava la derrota dels de Javi Salamero. Ahir, nou desplaçament i la història que es repetia. Contra l'Europa, i tot i avançar-se amb un gol de Marc Gelmà a la primera meitat, els punts de nou van volar per culpa d'un gol als últims minuts.

Visita difícil la que afrontava ahir la Unió, que va signar un molt bon primer acte però que s'acabaria desinflant al tram final, en el qual tot i rebre una dolorosa gerra d'aigua freda va gaudir d'una bona oportunitat per signar un empat que mai s'arribaria a produir. Va ser Marc Gelmà, qui va rellevar un Duba que es va retirar amb molèsties del terreny de joc, l'encarregat de sacsejar el marcador. Feia només uns minuts que trepitjava la gespa quan va collir una pilota sense propietari a dins de l'àrea per batre el porter Priego. Una estona abans havia sigut Pol Tarrenchs qui havia avisat, encara que sense tanta sort com el seu company.

Les coses es van complicar a la segona meitat, perquè Èric va empatar amb un bon xut des de fora de l'àrea, i també perquè Ousman demanava el canvi en notar uns problemes físics. No va abaixar els braços el Figueres, que tot i així va intentar mantenir el punt sense gaire èxit. Al tram final, Joel Jorquera va fer el 2-1 rematant al segon pal. Només dos minuts abans que Gallo tingués l'empat. El seu cop de cap, ben col·locat, el va rebutjar Prieto. Els de Salamero, tot i aquesta relliscada, es mantenen tretzens a la classificació després de guanyar només un dels últims set partits.