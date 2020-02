L'ambient Granollers acull uns 4.000 espectadors

Uns 4.000 espectadors van poder desplaçar-se fins a Granollers per poder veure de primera mà el primer duel entre CPA Girona i CPA Olot en el Campionat Territorial de Girona de Grups de Xou. La Federació va escollir Palau d'Esports de Granollers per la competició, un recinte amb una capacitat màxima que ronda els 5.550 espectadors, perquè Fontajau no es podia utilitzar després d'inundar-se degut al temporal Gloria. D'aquesta manera, tot i que la competició es va desplaçar de l'habitual pavelló gironí, els aficionats que van acudir a la cita han estat, més o menys, els mateixos que en altres edicions.