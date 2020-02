Valuós punt del Llagostera a Alacant

El Llagostera va aconseguir ahir contra l'Hèrcules un valuós punt després d'empatar a zero en un dels estadis més complicats de la categoria, com és el Rico Pérez. El partit va començar amb els alacantins, que estan immersos en un mal moment, insistint i dominant l'esfèrica, topant-se un cop i un altre amb una fèrria defensa llagosterenca. De mica en mica, i acostumant-se a un terreny de joc ben diferent del Municipal, els blaugrana van anar apropant-se a camp contrari gràcies a les embranzides del sempre elèctric Nahuel. La represa va estar marcada per la igualada i les anades i vingudes. Els locals van tenir dues ocasions per obrir el marcador, però el pal i un extraordinari Marcos ho van evitar. A les acaballes del partit el col·legiat va veure fora de joc de Nahuel en una acció que va acabar en gol després d'una passada de Kuku. El punt, tanmateix, es podria haver escapat si l'àrbitre hagués assenyalat penal per mans a l'àrea visitant en l'última acció del partit.

Visitar el Rico Pérez mai no és fàcil. Encara que l'amfitrió no estigui passant una bona època. I la cosa es complica més encara quan els locals estrenen entrenador per tercera vegada aquest any. Els plans treballats durant la setmana se'n poden anar en orris per la ignorància dels sistemes i de les tàctiques que faran servir els contrincants. Això és el que li va passar ahir al Llagostera. Com va dir Oriol Alsina, «anem una mica a cegues». Pot ser per això, els blaugrana van deixar que els primers compassos del partit fos l'Hèrcules l'amo i senyor de la pilota i la possessió. Un domini estèril, sempre contrarrestat per una defensa inmòbil formada pels habituals Lucas Viale i Diego. Paulatinament, els d'Oriol Alsina es van anar agradant i aprofitant les dimensions del Rico Pérez, van posseir les primeres ocasions gràcies a les contres de l'extrem esquerrà Nahuel. A partir d'aquest moment el duel es va igualar. Ara atacaven els alacantins que sempre es topaven amb Marcos, i ara era el torn dels gironins a través de l'argentí Magallán, que darrerament està veient porta amb facilitat. Amb aquesta última oportunitat del migcampista blaugrana va acabar la primera meitat.

Els equips van sortir dels vestidors amb peus de plom i sense arriscar gaire. La millor ocasió d'aquesta segona meitat la va tenir l'exblaugrana Benja. El seu xut va estavellar-se al pal. Per la seva banda, el Llagostera, en el minut 91, va tenir una contra per posar el 0-1. Però el gol de Nahuel va ser anul·lat ja que l'àrbitre va decretar fora de joc en el moment en què l'extrem va rebre una passada de Kuku. Una jugada polèmica que va precedir les possibles mans a l'àrea del Llagostera i que l'àrbitre va obviar. L'empat permet mantenir 9 punts de marge sobre el descens. Ocupen la 12a posició amb 31 punts.