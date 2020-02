Dembo, l'especialista en gols mediàtics

Un altre gol de l'any en sis dies de diferència. Li ha trobat gust i el bon punt de mira a fer gols des de molts metres respecte a la porteria rival. Si davant el Júpiter i en la jornada anterior va fer la diana del triomf (3-2) al minut 94 fent un autèntic golàs amb eslàlom previ arrencant des de camp propi i superant amb una vaselina al porter gris-grana, el passat dissabte a Lloret (1-1), Dembo Batchilly, va fer gairebé un altre gol calcat que va deixar amb un pam de nas el porter selvatà, que va veure com l'atacant cedit pel Peralada va etzibar un xut des del costat dret del mig del camp per avançar el degà a la primera part del derbi.

Dembo després de l'obra d'art que va realitzar davant el Júpiter li va valer la titularitat davant el Lloret i tot i que el seu segon gol com a palamosí no va ser tan mediàtic ni transcendent com el primer, li permet seguir agafant confiança i bones sensacions després de patir un llarg calvari per culpa d'una greu lesió de genoll que va patir quan defensava els colors de l'Olot. Pel que fa a la marxa de l'equip, els palamosins sumen 35 punts, un punt més que els que acumulava la temporada passada a les mateixes alçades del campionat.

Els de Joan Mármol (4rts amb 35 punts) lluiten amb un munt d'equips per fer-se amb la segona plaça que ara és en poder de la FE Grama (2n amb 39). El proper cap de setmana la Primera Catalana descansa per les festes del Carnaval, després tornarà i ho farà amb un Girona B-FE Grama, una bona oportunitat per als perseguidors del segon lloc de retallar punts, sempre que els d'Axel Vizuete segueixin amb la ratxa triomfant de resultats. De moment Dembo està en bona forma, veu porteria i s'ha convertit en l'autèntic especialista del degà a fer gols mediàtics com els que va fer contra el Júpiter i el Lloret.