El Girona ja coneix el trajecte cap a la LEB Or

El Palacio de Deportes de Santander serà l'escenari del primer partit del Bàsquet Girona en el seu camí cap a l'ascens a LEB Or. D'aquí a dos diumenges, 1 de març, a les 12 del migdia, els gironins enceten a Cantàbria una segona fase on es decidiran els tres equips que aconseguiran l'ascens a la segona màxima categoria del bàsquet estatal. Hi ha dotze equips, el primer puja directe i els equips classificats entre la segona i la vuitena posició jugaran, amb l'afegit del primer del grup de baix, dues eliminatòries per decidir les altres dues places d'ascens. «Aquesta fase final serà llarga, amb partits importants cada setmana, més enllà del primer a Cantàbria», explicava ahir el base del Bàsquet Girona Albert Sàbat sobre una segona fase on es trobaran els sis primers classificats de la Conferència Est -Múrcia, Girona, Menorca, Prat, Gran Canària i Barça- amb els sis primers de la Conferència Oest -Burgos, Cantàbria Estela, Juaristi, Zamora, Ponferrada i Algesires- arrossegant les victòries i derrotes de la primera fase contra la resta d'equips que també s'han classificat per al grup de dalt que lluitarà per l'ascens.

Amb aquests paràmetres, els gironins comencen la fase amb un balanç de sis victòries i quatre derrotes en tercera posició, només per darrere de Múrcia i Tizona Burgos, que tenen 8/2, mentre que el seu proper rival, Cantàbria, també entra amb 6/4. En aquesta segona fase, els gironins només jugaran contra els equips que no s'han trobat a la primera part del campionat en una lligueta a dues voltes (10 partits). És a dir: Tizona Burgos, Cantàbria Estela, Juaristi d'Azpeitia, Zamora, Ponferrada i Algesires. Després de l'estrena contra els càntabres, el Bàsquet Girona rebrà el seu botxí a la Copa, el Juristi d'Azpeitia, el dimecres 4 de març a un quart de nou de vespre. De cara a la lluita per l'ascens, la idea dels responsables del projecte que presideix el pivot dels Toronto Raptors Marc Gasol es jugar els diumenges a les sis de la tarda. Un horari que per exemple és el que fa servir l'Spar Citylift Girona, que està comprovat que aplega més gent al pavelló que no pas el del dissabte a les vuit del vespre. De moment, però, en els dos primers partits com a locals d'aquesta segona fase això no serà possible. El primer, contra el Juaristi, perquè és jornada entre setmana (dimecres, 4 de març); i el segon, davant l'Algesires, perquè aquell diumenge (15 de març) Fontajau està ocupat pel Campionat gironí de Funky.

De moment, però, el primer partit serà d'aquí a dos caps de setmana a la pista del Cantàbria Estela. «Serà un partit difícil contra un rival que juga amb molt ritme, possessions curtes i molts tirs; nosaltres haurem de mantenir la nostra filosofia de defensar fort i jugar ràpid en les transicions», apuntava ahir Sàbat sobre un Cantàbria que arriba a la segona fase amb el mateix balanç dels gironins, sis victòries i sis derrotes, i que té noms coneguts com Juanpi Sutina, molts anys a LEB Or amb el Lleida, però que reparteix molt bé el protagonisme ofensiu entre molts jugadors: Carlos Toledo és el màxim anotador amb 12 punts per partit, el pivot Javier Lucas és el més valorat amb 9 punts i 9 rebots, el base veneçolà Cazorla... El primer rival a casa, el Juaristi, entre molt penalitzat a la segona fase, 3 victòries i 7 derrotes, tot i el seu bon inici de lliga amb títol de Copa inclòs.