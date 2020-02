Girona tindrà 18 equips al català de grups de xou

El patinatge artístic gironí estarà representat el proper cap de setmana a Lleida amb divuit equips (dos quartets, sis júniors, cinc grups petits i cinc grups grans) al Campionat de Catalunya de grups de xou. Només set dies després d'haver-se disputat el territorial de Girona, els millors equips de la demarcació lluitaran per obtenir la classificació per al Campionat d'Espanya del mes de març. El campionat català se celebrarà a Lleida entre dissabte i diumenge que ve, després que s'hagués de buscar aquesta alternativa d'urgència per la inundació que va afectar Fontajau.

En grups grans competiran els cinc equips que van ser al campionat de Girona, amb victòria del CPA Olot per davant del CPA Girona. En grups petits, es van classificar els cinc millors de diumenge passat a Granollers: el PA Maçanet es va endur la victòria, per davant de Cassanenc, Bescanó, Llagostera i Fornells.

En la categoria júnior el triomf va ser per a Arrenca'm, del CPA Olot. A Lleida les garrotxines també tindran d'acompanyants el PA Maçanet, el CPA Girona, el GEiEG, el Bescanó i el CE Figueres. Per últim, en la categoria quartet es van guanyar la plaça per al campionat català el CPA Lloret i el CP Bescanó. El proper dissabte es farà la competició de quartets i grups grans i l'endemà, la de petits i grups júniors.