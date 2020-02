Les «llegendes» del Sarrià

El Sarrià s'ha proposat crear una base de dades amb tants exjugadors com sigui possible, en una mena d'homenatge a tothom que hagi passat pel club, sigui a la base o en el primer equip, o també en els seus precedents, l'ADC i el Montserrat. Trobar les «llegendes» de l'handbol al municipi és un projecte «a llarg termini», tot i que de moment la resposta és molt bona, i ja s'hi han inscrit un centenar de persones. El vicepresident Jordi Paretas és incapaç de fer un càlcul de quants jugadors poden haver passat pel club des que es va fundar el 1977 («molts i molts, centenars segur i qui sap si milers»), encara més tenint en compte que la iniciativa també està oberta per a qui hagués jugat amb l'ADC o el Grupo Deportivo Nuestra Señora de Montserrat, de la fusió dels quals en va néixer l'actual UE Sarrià.

«Aquest és un projecte de club. Des de l'any 1977 que treballem per l'handbol gironí i per Sarrià, però aquest esport al municipi venia de més enrere, des de 1955. Estem vivint una temporada històrica amb el debut a Divisió d'Honor Plata i hem pensat que era el moment ideal per valorar d'allà on venim», explica Paretas. La iniciativa s'ha batejat amb el nom d'UES Legends i per apuntar-s'hi tan sols cal omplir el formulari que han penjat al web del club. El vicepresident assegura que «valorem qui ens ha fet arribar fins aquí i per aquest motiu ens agradaria tenir identificats en una base de dades el màxim número possible d'exjugadors. Són part de la nostra història». Un cop es disposi de dades més àmplies, el Sarrià es planteja organitzar «alguna trobada o una iniciativa similar, que ja anirem valorant a mida que tot plegat evolucioni».

En aquest sentit Paretas també va voler fer una crida a la gent que ja s'hi ha inscrit demanant que «qualsevol exjugador pensi qui havia tingut de company i que faci córrer el projecte a través del boca orella». Jordi Paretas també va afegir que «el Sarrià és un club que històricament es nodreix de la base, no hem aconseguit arribar a Plata a cop de talonari, sinó que ens hi han dut els jugadors de la casa. La pedrera ens ha dut fins aquí. I tots els exjugadors que han passat pel club o pels seus precedents són importants per a nosaltres i els valorem molt». El mateix Paretas és un dels qui ja estan inscrits com a «llegenda» del club, al costat d'altres noms com els de Sergi Catarain, Narcís Casassa o l'actual alcalde, Narcís Fajula.

El projecte coincideix amb el debut a Plata, que s'està traduint en un molt bon paper a la Lliga. Ara mateix l'equip de Salva Puig és novè amb 17 punts abans d'afrontar dissabte una sortida a Torrelavega (18.30). El proper partit a casa, el dia 29, serà contra un rival directe, el Teucro.