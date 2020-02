«Més que bàsquet, l'Uni és un projecte de Girona i tots ens el creiem més que mai»

L'Uni és una indústria d'emocions i no heu de renunciar a continuar sent les millors». Aquestes paraules d'un representant de les nombroses empreses gironines que col·laboren amb l'Spar Citylift Girona, al voltant de 125, en paraules del president Cayetano Pére, demostren el sentiment que s'ha estès en la «família de l'Uni» des que el passat 23 de gener la inundació provocada pel temporal Gloria va deixar Fontajau sota l'aigua. «Fa unes setmanes aquesta família que és l'Uni Girona va patir un gran dany emocional i ara és el moment de mostrar el nostre compromís amb un club que no només és bàsquet, és un projecte de ciutat; nosaltres ens creiem els valors de l'Uni», va assegurar ahir l'alcaldessa, Marta Madrenas, en un acte del club i l'Ajuntament al Saló de Descans de Teatre Municipal, on Cayetano Pérez va quantificar en 285.000 euros la quantitat final que haurà costat al club la inundació de Fontajau. Uns diners que no es podran recuperar a través de les assegurances que té contractades el club perquè aquestes no cobrien els danys en cas d'inundacions.

En la trobada d'ahir al vespre també va prendre la paraula l'exjugadora, i ara vicepresidenta del club, Noe Jordana, que es va mostrar molt agraïda per la solidaritat que està rebent el club en les últimes setmanes. «Com faig sempre, diumenge en el partit contra l'Avenida, estava a la botigueta del club i va venir molta gent a comprar samarretes a col·laborar. Gent que aportava 25 euros, gent que no volia que li tornés el canvi, gent que jo mateixa li havia de dir "No creus que t'estàs passant comprant tot això?"...». Diners que, igual que el que estan aportant aficionats amb el micromecenatge a través de la pàgina web o amb patrocinadors com els que hi havia al Saló de descans del Teatre Municipal per ajudar a la desviació econòmica d'un club que, com va recordar Madrenas, sempre «ha hagut de viure en l'austeritat». De moment, però, eixugar 285.000 euros sembla una missió molt complicada i, de moment, a través del micromecenatge s'ha recuperat un 2% de les pèrdues i s'estima que el concert solidari que el club vol fer a La Mirona podria servir per recuperar-ne un altre 5%.

Aprofitant la presència de patrocinadors i molts representants polítics -a banda de Marta Madrenas i la regidora d'Esports, Eva Palau, també hi havia Sílvia Paneque i Isabel Muradàs, del PSC, i Lluc Salellas i Pere Albertí, de Guanyem-, Cayetano Pérez va fer un repàs dels grans números de l'Spar Citylift Girona. Un club que compta amb un pressupost d'un milió i mig d'euros, però que competeix tant a Lliga Femenina-1, competició de la qual és l'actual campió, com a l'Eurolliga sense rebre ni un sol euro en concepte de drets de televisió. El milió i mig d'euros de pressupost de l'Uni s'aconsegueix amb un 31% d'aportacions de patrocinadors, un 30% d'ajudes de les institucions públiques, un 21% amb activitats del club (campus, quines...) i un 18% amb abonaments i venda d'entrades.

El pressupost de l'Spar Citylift Girona el converteix en un dels clubs més importants del bàsquet femení estatal, al costat de Salamca i València, però encara lluny de les quantitas de molts equips d'Eurolliga. Per exemple, l'Asvel Lió i el Dinamo de Kursk, dos equips que han passat per Fontajau aquesta temporada, compten amb pressupostos que multipliquen per quatre el de l'Uni en el cas de les franceses i per deu en el cas de les russes, segons va explicar ahir al vespre Cayetano Pérez.