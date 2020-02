Guanyar l'Schio per poder fer comptes a Europa

A dins del vestidor de l'Uni es reconeix sense problemes que quedar fora d'Europa «seria una putada». En l'actual plantilla, la gran majoria de les jugadores estan acostumades des de sempre a tenir dos partits per setmana i ho volen continuar fent. De moment, però, a manca de només dues jornades per acabar la fase de grups de l'Eurolliga, el futur europeu no és gens senzill i, abans de començar a fer comptes, una cosa està clara: les gironines han de guanyar avui l'Schio a Fontajau (20.15). Una derrota contra les italianes deixaria les gironines amb un peu i mig, o dos, fora de la competició europea. El més probable és que tot s'acabi decidint la setmana vinent, en la darrera jornada, però perquè això passi l'escenari ideal de les gironines passaria per una victòria seva aquest vespre a Fontajau contra l'equip de Sandrine Gruda i Leo Rodríguez i una derrota del Dinamo de Kursk a la pista del Sopron.

«Estem centrats en l'Schio sense preocupar-nos de combinacions i caramboles, pensem en el partit i a retrobar-nos amb l'Eurolliga aquí a Fontajau, on fa temps que no juguem un partit europeu, i a plantar cara al segon classificat, que és un clàssic del bàsquet europeu amb jugadores de molta qualitat», explica Èric Surís, que després de la victòria de diumenge contra el Perfumerías Avenida ha pogut entrenar aquesta setmana amb normalitat amb tot el grup, inclosa Sonja Vasic, bastant recuperada de la contussió amb la qual va tornar del Preolímpic amb Sèrbia. El resultat i, la bona imatge, de diumenge en el clàssic del bàsquet femení estatal és percebut com un «reforç moral» de cara a un partit molt difícil contra un Schio que té prou ben encarada la classificació per als quarts de final de l'Eurolliga i que, respecte al partit de la primera volta, s'ha reforçat amb l'exjugadora de l'Uni Leo Rodríguez, que el mes de desembre va canviar el Cukurova turc per les italianes i va ocupar el lloc de la nord-americana De Shields. La francesa Sandrine Gruda continua sent la seva referència i, amb 32 anys, continua sent una de les millors pivots del bàsquet europeu. «A Schio vam defensar bastant bé Gruda i no ens vam endur el partit; l'Schio és un molt bon equip en el seu conjunt que fa molts anys que juga a l'Eurolliga amb italianes, com Dotto, Cripa o Cilini, jugadores com Harmon o Lisec, que els donen molta consistència, o la mateixa Leo, que està jugant amb uns percentatges de tres molt alts des que va arribar a l'equip», detalla Surís sobre un rival que, en la seva lliga, va líder amb una victòria de marge sobre el Venècia. Després de l'aturada pel Preolímpic, l'Schio ha jugat dos partis de Lliga en una setmana solucionats els dos amb dues victòries i amb el tècnic, el francès Pierre Vincent, donant descans a Sandrine Gruda. Una cosa que, amb tota probabilitat, no farà avui.