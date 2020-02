Una potent «Trampa mortal»

Algú va dir, i la capitana Vicky Prat hi està d'acord, que el CPA Olot se sent més còmode en registres durs i contundents, que no pas en discs més sensibles i amables, que busquen arrencar el somriure de l'espectador. Trampa mortal, la coreografia d'aquest any, la que els va permetre diumenge a Granollers recuperar el títol de Girona, corrobora aquesta teoria. És un muntatge «potent, sobri i amb molta força», un registre diferent al de 2019, amb No em tallis les ales, que a més va venir acompanyat d'alguns problemes d'atrezzo. «Estem més acostumades a aquesta mena de balls, a treure la ràbia», apunta Prat, protagonista del xou, donant vida a una vidua negra que sedueix les seves víctimes per (i aquí evitarem l' spoiler).

La capitana, de 24 anys, patina amb el club des dels 6 anys i va entrar a l'equip de grups de xou el 2009. Ha guanyat des d'aleshores vuit ors i tres plates en Mundials, més desenes de medalles més en europeus i campionats d'Espanya, Catalunya i Girona. «El patinatge m'ho ha donat tot. L'equip és la meva família. Va fet més empàtica, m'ha ajudat a saber compartir, a sgestionar els nervis i a treballar en equip. M'ha fet com a persona», assegura sense gaires embuts. Veníen d'un any difícil, un 2019 on van quedar sempre a remolc del CPA Girona. Tot i que no ho considera «decebedor», sí que admet que la victòria de Granollers els ha insuflat nous ànims. «Ens hem tret l'espina, però la temporada encara és llarga».

Dissabte a Lleida, amb el títol català en joc, tornaran a la batalla. Però Prat alerta que «aquest any ens l'hem agafat amb molta força. A Granollers vam poder executar el disc perfectament, sense cap problema, i esperem poder-ho repetir en els campionats que ens vénen per davant». A l'horitzó, més que col·leccionar medalles, Prat hi espera repetir moments inoblidables «com quan acabes d'executar la coreografia, veus les puntuacions i estàs satisfet amb la teva actuació, i veus les companyes plorant, rient, igual d'emocionades que tu».

Entre les cares noves que presenta aquesta temporada el CPA Olot n'hi ha quatre que provenen del Bescanó. Ignasi Ciurana, amb 16 anys, és un dels que s'estrena en grup gran i ho fa, a més, amb un equip que sempre surt candidat a tot. Ciurana, que patina des dels 4 anys, i que sempre ho havia fet al club del seu poble, es va sorprendre que Ricard Planiol el va trucar per dir-li si volia aquesta oportunitat. Tant ell com d'altres tres companyes, i l'entrenadora Olga Costa, van acceptar el repte.

Estudia primer de Batxillerat i té ganes de seguir fent camí en el patinatge, qui sap per a la llarga acabar fent d'entrenador o de jutge. En grups junior havia anat a 4 europeus amb el Bescanó. Ara el repte és triomfar en Mundials. «Vaig viure el debut amb el CPA Olot amb molta il·lusió. El disc transmet molt a la gent, és un ball molt complet», afirma, convençut d'aprofitar l'oportunitat que Planiol i el club li han brindat.