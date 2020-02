Victòria de l'Uni Girona amb regust de comiat europeu

Dimecres vinent, l'Spar Citylift Girona necessita guanyar a la complicada pista del Montpeller i que el Dinamo de Kursk perdi a casa contra el Gydnia polonès que, ja eliminat, no s'hi jugarà res. Aquest és l'amarg premi que ha rebut avui l'Uni després de derrotar l'Schio italià davant 3.000 espectadors a Fontajau en un partit que s'ha resolt en el darrer quart (65-53).

L'Spar Citylift s'ha acabat un partit que, d'entrada, s'ha posat costa amunt en un primer quart on l'Uni, tot i que Eric Surís ja havia fet jugar nou peces en el minut sis, ha tingut molts problemes per anotar (8-13). L'extraordinari encert de Magali Mendy, dotze punts encara no vuit minuts, ha maquillat els problemes de les gironines en un segon quart on ha continuat sense trobar-se còmodes davant un Schio intens prop de cistella on compta amb moltes jugadores per repartir-se la feina Gruda, Harmon, Keys, Lisec... La millor prova d'això? Els zero punts de Coulibaly en els dos primers quarts. Al final un bàsquet de Laia Palay ha deixat la diferència al descans en només un punt (26-27) en un moment on, però, els que van aprofitar la treva per mirar cap a Hongria tampoc han respirat tranquils: el Sopron només guanyava el Dinamo de Kursk d'un punt (41-40) ja ben entrat el tercer quart.

En un equip amb grans noms, el cor també acaba sent molt important i, aquí, poques guanyen a jugadores com Coulibaly o María Araújo. La pivot maliana ha anotat els seus primers quart punts del partit per encetar el tercer quart, 30-27, i dos triples de la pivot gallega, que no ha deixat de lluita cada pilota sota les dues cistelles, han mantingut l'Uni per davant en uns minuts amb els dos equips navegant entre el desconcert per un criteri arbitral molt dubitatiu. Incloent aquí una tècnica al veterà tècnic de les italianes, l'exseleccionador francès Pierre Vincent. Una bona mitja volta d'Elonu ha deixat l'Uni quatre punts per sobre al final del tercer quart (46-42), però el problema de veritat és que el Kursk continuava guanyant a la pista del Sopron... De tres punts a cinc minuts per acabar.

L'Uni necessitava anotar per guanyar el partit i Marta Xargay pel mateix, i no menys important per agafar confiança en ella mateixa, i la jugadora gironina ho ha fet un moment clau. Quatre punts seguits de la gironina han servit de punt d'inflexió en el partit i, amb un Schio encallant que només ha pogut anotar dos punts en els primers sis punts del darrer quart, l'Uni ha tingut uns minuts finals molt més tranquils del que es podia fer ben poca estona abans. Al fina, 68-53 i cinquena victòria gironina en aquesta Eurolliga millorant. Llàstima de la victòria del Kursk a Sopron (61-74).

Spar Citylift Girona: Laia Palau (6), Magali Mendy (16), Adaora Elonu (8), María Araújo (9), Naignouma Coulibaly (4) -cinc inicial-; Sonja Vasic (6), Marta Xargay (11), Abby Bishop (5), Tijana Andusic, Núria Martínez, Núria Bagaria i Júlia Soler.

Famila Schio: Eva Lisec (2), Jillian Harmon (8), Sandrine Gruda (9), Francesca Dotto (11), Sabrina Cinili –cinc inicial-, Olbis Futo, Valeria Battisodo (2), Florencia Chagas, Martina Fassina, Jasmine Keys (7) i Leonor Rodríguez (14).

Parcials: 8-13 // 18-14 // 20-15 // 19-11

Àrbitres: Ivan Milicevic (Bòsnia), Maxime Boubert (França) i Ozge Sentürk (Turquia).

Incidències: Pavelló de Fontajau, 3.000 espectadors.