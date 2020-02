El GEiEG valora en dos milions d'euros els danys provocats pel temporal «Gloria»

Dilluns que ve el GEiEG reobrirà, això sí, de manera parcial, les instal·lacions de Sant Ponç, les més greument afectades el gener passat pel temporal Gloria. Just un mes després, el grup està en disposició de xifrar en dos milions d'euros els danys provocats per la inundació, i també de poder recuperar els serveis que no ha pogut oferir als socis durant aquest temps. El president del GEiEG, Francesc Cayuela, va assegurar que malgrat les pèrdues generades pel desastre natural «si tothom assumeix el seu rol, no arrossegarem cap motxilla». Cayuela compta «amb l'ajuda de tothom» i va recordar que «des del primer dia hem tingut les institucions al nostre costat». Entre el que aportin aquests estaments públics, els diners de l'assegurança, i els que es recaptin en la campanya que s'acaba d'engegar, el grup espera poder fer front a la inversió necessària per tornar a tenir les instal·lacions en perfecte estat.

La xifra de dos milions encara pot ser més alta perquè aquí només es compten les despeses materials i no les que s'han generat amb la manca de funcionament de la instal·lació, com ara deixar de donar serveis a escoles i grups. El GEiEG va tancar Sant Ponç el 24 de gener pel temporal i l'endemà va començar a analitzar els desperfectes provocats per la inundació. Un mes més tard, ja té el calendari de reobertura: dilluns que ve els socis ja podran gaudir de nou dels serveis de fitnes, activitats dirigides no aquàtiques i pistes d'esquaix, pàdel i tennis. El dia 2 de març hi ha previst que es pugui disposar ja de la piscina de 25, i que el 9 entrin en funcionament la de 50 metres i els serveis de la zona d'aigües.

Igualment el grup ha anunciat l'inici d'una campanya popular sota el lema «El GEiEG et necessita, suma-t'hi», destinada a recollir donatius per part de la ciutadania. Per promocionar-la s'han editat diversos vídeos que es veuran als cinemes, a la televisió i als diaris, i en els quals han col·laborat el futbolista del Girona Àlex Granell, Marta Xargay i Èric Surís (Uni Girona), el triatleta Jan Frodeno, el xef Joan Roca, l'actor Pep Cruz, el membre d'Els Amics de les Arts Joan Enric Barceló, el nedador Miquel Sunyer, la presidenta d'Oncolliga, Lluïsa Ferrer, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Es poden fer donatius de 5, 10, 15 i 20 euros, o de la xifra que es desitgi. També a través del web www.totssomgeieg.cat, des d'on es poden tramitar les donacions, hi ha l'opció de fer-se soci del grup (ara en té uns 12.000). Cayuela va destacar que els desperfectes més greus, a Sant Ponç, van ser «en bona part a les pistes de pàdel i tennis, que van quedar innundades, els danys a la pista i al camp de futbol sala de gespa artificial, i també en els despatxos. A més es van inutilitzar els vestidors». Sobretot, però, els problemes més delicats es van detectar «en la maquinària que fa funcionar les dues piscines, en la instal·lació elèctrica i en la climatització». El president va tancar l'acte recordant que «el GEiEG és de Girona, i Girona és del GEiEG».