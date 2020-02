L'Uni no descansa i avui té un nou partit clau a Gernika

Sonja Vasic, defensada per Keys (Schio) dijous.

Sonja Vasic, defensada per Keys (Schio) dijous. aniol resclosa

«Hem fet dos partits molt bons contra Perfumerías Avenida i contra Schio, però ara ens ve Gernika i després Montpeller... que també seran dos rivals molt complicats». Dijous a la nit, minuts després d'aconseguir la cinquena victòria del curs en l'Eurolliga i poques hores d'enfilar el camí cap al País Basc, resumia bé l'exigència del tram de calendari pel qual està transitant l'Spar Citylift Girona, que aquesta tarda té un partit que pot ser determinant en la lluita pel títol de Lliga: la visita a la pista del Gernika. Hi ha el convenciment general que, en les competicions estatals, el duel final sempre és entre Girona i Salamanca però, ara com ara, la classificació marca que el Gernika ocupa ara mateix la segona classificació. I no es pot oblidar que les basques van guanyar a Fontajau el passat novembre en el que va ser la primera derrota en aquesta Lliga de l'Uni (65-68). Així, amb els dos equips empatats a setze victòries (una menys que l'Avenida), el que passi aquesta tarda al pavelló de Maloste (18.00, Teledeporte) pot acabar tenint el seu pes d'aquí a uns mesos en el play-off i amb el factor en unes hipotètiques semifinals.

El Gernika fa mesos que no perd un partit de Lliga, el darrer va ser el desembre, però aquí les sensacions que valen són les últimes i l'Uni arriba reforçat pel seu bon paper contra l'Avenida i l'Schio mentre que les basques dimecres es van quedar amb un peu i mig fora de l'Eurocup després que el València les guanyés a Maloste (61-71) en l'anada dels vuitens de final. Nogaye Lo és baixa en les basques, però Mario López compta amb el millor equip que ha tingut mai el Gernika amb Gabi Ocete, Blake Dietrick, Nikolina Milic, Margaret Roundtree...