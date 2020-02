El CPA Olot també guanya el Campionat de Catalunya de grups de xou gran

Just sis dies més tard de veure's les cares en el Campionat Territorial de grups de xou gran, CPA Olot i CPA Girona es tornaven a veure les cares ahir en la segona gran cita de l'any, el Campionat de Catalunya. Van ser les olotines que, igual que la setmana passada, es van emportar la medalla d'or i recuperen, d'aquesta manera, el títol perdut l'any passat enfront les gironines, que ahir van ser segones.

El Pavelló Barris Nord de Lleida va ser l'escollit per disputar el campionat català després que Fontajau s'inundés el passat gener a causa del temporal Gloria. El recinte lleidatà, amb capacitat per a 6.100 espectadors no es va omplir del tot, però el públic assistent va poder veure un Trampa Mortal de les garrotxines gairebé perfecte i que va ser valorat molt satisfactòriament per part del jurat i, tot i patir una caiguda, van rebre una puntuació total de 95,10. Així, el CPA Girona, vigent campió català, es van haver de conformar, com diumenge passat, amb la segona plaça. Tot i així, l' Ella els va sortir més bé que a Granollers, i no van tenir problemes amb l' atrezzo que els va permetre tenir una puntuació de 92,10, a tres punts de la coreografia ideada per Ricard Planiol.

D'altra banda, el Res és el que sembla del CP Celrà va estar a punt de completar un podi totalment gironí, però finalment, el PA El Masnou va ser el conjunt que va completar el podi amb una puntuació total de 87,60 per davant de la 80,20 del conjunt celranenc. Els altres dos conjunts gironins que competien, el GEiEG amb Tot torna i el CPA Olot amb Dia de difunts van acabar setè i vuitè, respectivament, en un campionat on van participar 9 grups.

En Quartets Sènior el CPA Lloret va acabar en la terera posició amb el disc Discovery per darrere el CPA Cardona i l'AP Lliçà de Vall. El CPA Bescanó va ser sisè. Mentrestant, avui es donarà per finalitzat el Campionat de Catalunya de xou amb els grups petit i júnior, amb la presència de grups gironins en les dues.