Avancini domina amb claredat la Super Cup Massi de Banyoles

Super Cup Massi de Banyoles. El brasiler Henrique Avancini va ser el guanyador de la prova, la primera que atorgava punts UCI de cara als Jocs Olímpics de Tòquio. El colomenc Jofre Cullell va patir una caiguda en la segona volta quan rodava amb el grup cadavanter i això li va fer perdre l'oportunitat de fer un bon resultat a Banyoles

ilers de persones es van reunir vora el parc de la Draga, a Banyoles, per gaudir de la primera prova de la Copa Catalana Internacional BTT. El dia, gairebé primaveral, acompanyava i la gent no volia perdre l'oportunitat de veure en acció els millors ciclistes de Cross Country del món. Avencini, Koretzky, Tempier, Vader, Marrote, Sarrou o Valero se citaven en la Super Cup Massi de Banyoles plena de campions del món, medallistes olímpics o campions nacionals. La d'ahir, a més, era la primera cursa que atorgava punts per poder estar als Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim estiu. Va ser el brasiler Henrique Avancini qui finalment es va imposar amb autoritat per davant dels francesos Victor Koretzky i Jordan Sarrou, en una prova on el ciclista de Santa Coloma de Farners, Jofre Cullell, va caure quan marxava amb el grup capdavanter i va perdre totes les oportunitats de fer un bon resultat i sumar els seus primers punts UCI de l'any.

Des de la sortida, Avancini va agafar el lideratge de la cursa i va començar a pedalar amb ganes per tal de trencar el grup quan abans millor. Així va ser, ja que en finalizar la primera volta completa -dues si comptem la volta llançada- només cinc corredors li podien seguir el ritme: Koretzky, Sarrou, Colombo, Litscher i Cullell, qui tancava el grup capdavanter. Però el brasiler, gran expert en ciclisme de muntanya, no volia deixar-ho tot pel final, i amb una altra estocada va despenjar a quatre dels seus perseguidors. Només Koretzky li seguia el ritme en finalitzar la segona volta. Una segona volta on Cullell va patir una caiguda que li va impedir seguir els més ràpids de la cursa. A part de la caiguda, el colomenc va haver de parar per canviar la sabatilla que havia quedat danyada degut a l'accident. D'aquesta manera, va perdre totes les opcions de fer un bon resultat i d'acabar primer en la categoria sub-23, una plaça que va ocupar el nord-americà, Christopher Blevins.

De fet, en la tercera volta Cullell ja havia perdut dos minuts i mig amb els líders de la cursa. Però qui va protagonitzar una gran remuntada va ser David Valero, que conduia a un grup perseguidor a la recerca del podi. I és que en començar l'última volta, Avancini ja era el virtual guanyador de la prova i treia 25 segons de marge a un Koretsky que s'anava desinflant i veia com Sarrou amenaçava la seva segona posició.

L'última volta va ser un passeig pel brasiler campió del món de Mountain Bike el 2018. Avancini va anar obrint una mica més de forat i va acabar els 32 quilòmetres de recorregut amb un temps d'1:28:39, 37 segons per davant del Kortezky. El campió francès, tres vegades guanyador a Banyoles el 2016, 2017 i 2018 i segon en l'edició de l'any passat, va agauntar finalment la segona posició. El seu compatriota Sarrou va haver de conformar-se amb l'última plaça del podi. No sense patir una mica, ja que en una última empenta final l'andalús Valero havia aconseguit deixar enrere els ciclistes que el perseguien i s'havia apropat molt al francès, però finalment no va poder accedir al podi, quedant a només 4 segons del tercer classificat.

Per la seva banda, Jofre Cullell va creuar la línia de meta en 35a posició amb un temps d'1:34:03 i a gairebé cinc minuts i mig del vencedor de la prova. Un crono que tampoc li va valer per acabar en el podi de la categoria sub-23, que va estar ocupat per Blevins, el guanyador, i pel francès Benjamin Le Ny i el suís Joel Roth.

Pel que fa a les altres proves masculines disputades ahir matí a Banyoles, Luke Wiedmann va ser el guanyador en la categoria Júnior, seguit per Matéo Bayet i Viktor Linkdquist. En Master 30 el vencedor va ser Nicolas Ichard i Frederic Delarce i Eloi Batllori van completar el podi. Per últim, en Master 40 Patxi Cia es va imposar per davant Pablo Egeda i Francesc Freixer. La pròxima prova de la Super Cup Massi serà el pròxim 19 d'abril a Santa Suanna.