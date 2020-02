Un gol de Sergio Álvarez impulsa el Peralada amb una victòria de prestigi

El Peralada s'ha près seriosament la segona volta. El triomf d'ahir al camp de la Pobla de Mafumet (1-2) és una prova més de l'impuls que ha agafat l'equip d'Albert Carbó, que ja és setè a la classificació amb 40 punts i deixa les places de promoció d'ascens a només quatre. Un gol a l'últim sospir del veneçolà Sergio Álvarez va permetre aconseguir una victòria de prestigi davant d'un dels rivals més forts de Tercera. Els tarragonins van avançar-se abans de marxar als vestidors, però els xampanyers van poder remuntar el partit protagonitzant una gran segona part.

A diferència del que acostuma a fer, el Peralada no va poder començar el duel tenint la possessió. Els tarragonins se la van adjudicar de seguida i l'única solució era generar perill a partir de les pèrdues locals. La Pobla va topar amb la solidesa defensiva de l'equip de Carbó i amb el mur del porter Aroca, que va ser hàbil per treure una gran mà i escapçar un cacau d'Óscar Sanz. Abans del descans, però, els locals van sorprendre amb un gol de Teruel que va quedar-se sol davant la porteria.

A la represa, el Peralada no va donar-se per vençut i va sortir decidit a imposar el seu futbol. Fent recular el filial del Nàstic, van fer un pas endavant per buscar l'empat. Al minut 53, Arnau Ortiz va pispar una pilota a la frontal i més murri que ningú va superar el porter Parra amb un xut creuat. Els xampanyers en volien més, mentre que la Pobla també tenia alguna cosa a dir. Gairebé en l'última jugada i amb un home menys per l'expulsió de Ritxi que va veure la segona groga, Sergio Álvarez va marcar el gol de la victòria.