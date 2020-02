Gran punt d'orgull per a l'Olot

El Sabadell va fer un partit d'aquells que deixen palès per què són els líders de la categoria, però l'Olot va demostrar de què va «això del pas endavant». Els de Raúl Garrido van tirar d'orgull, insistència i confiança en ells mateixos per treure un punt d'or davant el líder de Segona B gràcies a un gol de Peque al minut 92.

Durant els primers 20 minuts, els garrotxins van dominar amb pilota i van ser superiors als arlequinats, que van saber patir com només ho fan els equips amb fusta de campions i ben treballats. Al minut 3, Salinas ja va donar mostra, una vegada més, que passa pel millor moment de la temporada i es va atrevir amb un tret des de la frontal que es va estavellar al travesser. Dos minuts més tard, Pep Chavarría ho tornava a intentar des de 25 metres, però la pilota marxava desviada per sobre la porteria defensada per Ian Mackay. Els garrotxins havien sortit amb decisió, però el Sabadell necessitava molt poc per generar perill. Al minut 17, Ángel Martínez executava un tret molt llunyà amb l'exterior del peu, però va topar amb la fusta.

Tan poc necessitaven els arlequinats per intimidar els de Garrido que, al minut 29, Néstor Querol feia el 0-1 en la que era la segona arribada dels visitants a l'àrea rival. L'exdavanter del Badalona va aprofitar una centrada precisa i suau d'Aaron Rey per rebre dins l'àrea amb la dreta, desfer-se de la marca i definir amb l'esquerra amb un xut ajustat impossible d'aturar per Ballesté. A partir d'aleshores, els d'Antonio Hidalgo van estar molt més còmodes. Van evitar que l'Olot progressés amb comoditat i van trepitjar l'àrea dels olotins en diverses ocasions sortint al contraatac gràcies a la velocitat d'Aaron Rey, la precisió en les passades de Boniquet i la superioritat física d'Edgar per controlar pilotes d'esquena a porteria.

A l'inici de la represa, els arlequinats van seguir amb el mateix plantejament. L'objectiu era evitar que Soler i Pep arribessin a línia de fons per centrar i durant gran part dels segons 45 minuts ho van aconseguir gràcies al bon rendiment dels carrilers i a les ajudes constants dels migcampistes. Els de Garrido van aconseguir el domini de la pilota i cada vegada feien retrocedir més el Sabadell, però la disciplinada tasca dels centrals visitants feia que els olotins no poguessin rematar amb comoditat dins l'àrea. Al minut 71, Soler va provar fortuna des de la mitja lluna fruit de la dificultat per entrar a l'àrea rival, però no va aconseguir intimidar Mackay. Cinc minuts més tard, Pedro va tenir l'oportunitat de rematar a boca de canó, però el porter escocès es va mostrar molt sòlid aturant l'esfèrica.

Les coses estaven cada vegada més crues per a l'Olot. El líder no permetia espais i defensava dins la seva pròpia àrea amb una concentració màxima. Garrido va donar entrada a Moha, Eloi i Peque per sumar efectius en atac. El conjunt olotí arribava a la línia de fons, buscava centrades i filtrava pilotes per dins, però el gol de l'empat semblava més lluny. Ja al temps d'afegit, però, Peque, sense gairebé espai per maniobrar, va treure's de la màniga un gest tècnic dins l'àrea del Sabadell per acomodar-se l'esfèrica a la cama esquerra i definir per fer l'1-1 definitiu amb ajuda del porter, al qual li va relliscar la pilota de les mans. L'atacant cedit pel Barça estava sent el jugador de caire ofensiu que estava gaudint de menys minuts en les últimes jornades, però així és el futbol; després de tres jornades sense jugar, Peque es va tornar a vestir de curt, i també d'heroi, per permetre a l'Olot sumar un punt davant el líder.