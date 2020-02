El Maçanet aconsegueix una tercera plaça en la categoria Grups Xou Petit

El Pavelló Barris Nord de Lleida va albergar ahir el darrer dia de Campionat de Catalunya que, per part gironina, va acabar amb les terceres posicions del Maçanet en grups petit de xou i del Lloret en quartets. La jornada de clausura va comptar amb la categoria de Grups Xou Petit on hi prenien paper els equips gironins del Patinatge Artístic Maçanet amb l' Scape Room, el Cassanenc amb el Buscant al geni, el Club Patinatge Llagostera amb l' Insectívores, el Club Patinatge Bescanó amb l' E-Migration i l'Agrupació Fornells amb el No te'n fiïs.

El Club Patinatge Matadapera va acabar en primera posició gràcies al seu espectacle Salem que va encandilar els jutges. Les barcelonines amb la seva posada van assolir una puntuació de 89,30 punts. Per darrere d'elles, i omplint els dos esgraons restants del podi, van acabar el Club Patinatge Artístic Tona, que van fer una puntuació de 86,80 punts, i el Patinatge Artític Maçanet que amb cinquanta dècimes menys que les de Tona van poder sumar un nou podi en el seu haver.

Una altra de les sorpreses que es van donar durant el transcurs del campionat d'ahir va ser la posició aconseguida pel Club Patinatge l'Aldea. Les tarragonines, que defensaven el títol en l'edició d'enguany, van acabar en quarta posició amb una puntuació de 86,00 punts.

Pel que fa a la resta de conjunts gironins, el Cassanenc va acabar en cinquena posició amb una puntuació de 81,70, el Club Patinatge Llagostera en setena posició amb 68,60 punts, el Club Patinatge Bescanó, en dotzena posició amb 64,30 punts i l'Agrupació Fornells va finalitzar en quinzena posició després de sumar un total de 62,30 punts. En la categoria Quartets Sènior el CPA Lloret va finalitzar tercer amb 70,40 punts i el Bescanó, sisè amb 54,50.

Dissabte l'Olot va sortir victoriós un altre cop d'un campionat de patinatge artístic. El seu rival, com ve essent habitual, va ser el CPA Girona que tampoc va poder fer res per contrarrestar el Trampa Mortal en la segona cita de l'any que enfrontaven els dos conjunts gironins. Un triomf que no va deparar gaire sorpresa a l'afició lleidatana, ja que les olotines venien de pujar al primer graó del podi en el Campionat Territorial celebrat, precisament també, al recinte lleidatà degut al temporal Gloria, que va impossibilitar que tant el campionat gironí com el català es celebressin a Fontajau.