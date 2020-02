Nahuel dona un punt a un Llagostera que juga amb deu durant cinquanta minuts

La victòria del Llagostera segueix resistint-se en aquest 2020. Ahir els blaugranes tenien una oportunitat d'or per trencar la malastrugança i sortir triomfants del Municipal. Davant van tenir un Oriola, cuer, però encara amb la ressaca per haver doblegat fa dues setmanes el Sabadell. Els valencians, conscients que el feu blaugrana podria ser un factor per la seva forma de jugar van veure porta abans del minut 1 quan Solano va aprofitar una assistència del veterà gironí Chechu Flores per batre Marcos. A partir d'aquí, els visitants es van tancar i van deixar el domini al Llagostera que va posseir de les millors ocasions sense veure el gol. Si ja la tasca era complexa, ho va significar més quan el davanter llagosterenc Sascha va veure la segona groga en el minut 40 després de fer falta al porter rival. Amb insistència, però sense efectivitat ho seguia intentant l'equip d'Alsina. Fins que en el minut 85 una genialitat de Nahuel, que va empalmar una voleia a la frontal de l'àrea, va fer posar l'empat a 1 en el marcador.

Oriol Alsina va haver de reinventar-se en el matinal d'ahir. El maresmenc pel duel contra l'Oriola no podia comptar amb dos jugadors fixes en el seu onze com són el lateral esquerre Joan Maynau i el central Diego Gonzáles. Tots dos baixes per acumulació de targetes. El tècnic blaugrana va optar per Aimar al lateral i pel migcampista Yeray a l'eix de la defensa juntament amb Lucas Viale. L'entrada d'Aimar feia preveure que els llagosterencs no podrien fer servir allò que tant els agrada fer i tan mal ocasiona als seus rivals: atacar amb els dos velocistes com són Maynau i Nahuel per aquella banda. Alsina ja va avisar que tot i que els valencians visitaven les terres gironines com a cuers no valia refiar-se. Ells tenien els deures molt ben apresos: realitzar una tasca de pressió intensa durant els primers minuts i esperar l'error dels locals. No corria ni el primer minut de joc quan el pivot defensiu David Garcia va rebutjar malament una pilota que va anar a parar a Chechu Flores. El de Sarrià de Ter va passar el cuir a Solano perquè aquest sol davant Marcos posés l'1-0 en el marcador. L'Oriola ja havia fet la feina, i era moment de tancar-se al darrere i cedir l'esfèrica al Llagostera. Premissa que Alsina ja va exposar a la prèvia. Això feia que toqués remar, i molt, els llagosterencs no se senten còmodes amb la pilota als peus. Però sempre hi ha el partit excepció. I ho va ser ahir. Primer Sascha va marcar, però el seu gol va ser anul·lat per falta. Gil i Sergio ho intentaven en va. Semblava que l'empat arribaria aviat. Però les coses es van posar, encara, més coll avall, quan el mencionat Sascha va veure la segona groga per fer falta al porter de l'Oriola en un u contra u. Tot i la gerra d'aigua freda, els d'Alsina es van refer i van ser amos i senyors de la segona part. Kuku, que va entrar per millorar les prestacions ofensives, va tenir a tocar l'empat. Però el seu tir va sortir per poc. A partir d'aquí, el duel es va tornar boig. Predominaven les anades i tornades. Fins que l'extrem Nahuel va engaltar una pilota perduda a àrea rival per creuar-la, posar l'1-1 definitiu i rescatar un punt en el minut 85. Amb aquesta unitat els blaugranes mantenen el descens a nou punts.