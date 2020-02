El Bordils bufa les espelmes

No s'ho hagués imaginat ningú, segons admeten els mateixos protagonistes, però les coses són com són, i el Bordils celebra aquest diumenge 200 partits a Plata després de set anys seguits a la categoria. I com que coses com aquesta no passen cada dia, el tècnic Pau Campos, el president Quim Pou i el porter Jordi González van ser ahir els encarregats de bufar les espelmes d'un pastís commemoratiu cedit pel Forn Marull al pavelló Blanc-i-Verd. El mèrit no és només seu, i el comparteixen amb els 40 jugadors que han passat per l'equip en aquesta etapa a la segona lliga de l'handbol espanyol i a tots els qui n'han sigut tècnics o directius.

«Ni els més optimistes s'ho podrien haver imaginat. Quan vam pujar no sabíem ni si podríem assumir el repte, i ho vam aconseguir gràcies a l'esforç de la directiva de Ferran Cassú. Alguns ja es conformaven aleshores que allò no fos un puja-i-baixa, i de moment ja són set temporades seguides», explicava ahir Campos, que dels 200 partits n'haurà dirigit 140 en cinc lligues. Per a ell la clau del fenomen s'ha de buscar en el fet que «l'equip mai no ha perdut l'esperit competitiu i això s'encomana als joves que pugen de la base». A més l'equip «ha posat Bordils al mapa gràcies a l'handbol. A tot arreu saben que som d'un petit poble de Girona, on aquest esport es viu amb passió, i que la gent és amateur i feta a casa», afegeix el preparador. Campos, a més, va recordar que «Palahí, ara al primer equip, era cadet quan vam pujar» i va subratllar que «això és del que més orgullós es pot sentir el club, que hem fet gaudir d'una categoria molt exigent». A més va voler tenir un record «per tots els directius que han passat pel Bordils perquè han fet una feina brutal des de darrere dels focus».

Ara el repte es poder seguir celebrant moltes més temporades a Plata, un objectiu que Campos admet que «cada vegada és més difícil» i recorda que a l'estiu van perdre jugadors de gran pes com Sergi Mach (al Ciudad Real), Combis i Márquez. Diumenge (12.30) la celebració coincidirà amb la visita del Zamora, un rival directe en la lluita per la permanència, i el cap de setmana següent es visita el Novás. Amb el Zamora, a més, tornarà a Bordils un jugador de la casa, Dalmau Huix, que viu la segona temporada en aquest equip.

Per al president del Bordils, Quim Pou, complir 200 partits a Plata és motiu d'«orgull» i de reconeixement per a la junta anterior, que liderava Cassú, «perquè ells van ser els que van acceptar el repte i es van llançar a una piscina desconeguda, on no se sabia ni si hi hauria aigua». A Pou encara se li humitegen els ulls quan recorda el dia de l'ascens a Sòria, amb la victòria sobre el Benidorm en la darrera jornada de la fase. «Jo no hi vaig anar perquè el meu fill tenia un torneig de base a Torroella. Recordo que allà ens van habilitar un despatx perquè poguéssim seguir el partit per streaming. Va ser un dia molt emotiu».

Pou, per tant, va viure aquells primers anys a Plata com a aficionat. «Cada partit era una aventura desconeguda, jo ho veia com un seguidor més, era un món nou, un regal. Equips històrics com el Ciudad Real o el Bidosoa han passat per aquí, han conegut el nostre club i el nostre poble, i nosaltres fa set temporades que aguantem el tipus amb les nostres armes». També va considerar un altre motiu d'orgull que jugadors com Esteve Ferrer, Dalmau Huix, Sergi Mach, Canyigueral i Nonó hagin pogut tenir la possibilitat de jugar en categories superiors, a l'estranger o en d'altres clubs més professionalitzats a partir de la seva experiència al Bordils.

I a partir d'ara, en la recta final de la temporada, Pou es prepara per patir. L'alegria pels 200 partits no amaga que la permanència, aquest curs, serà cara de veritat. «Sabíem que seria difícil des del primer dia. Si ens salvem en la penúltima o l'última jornada ja serà un èxit. Volem seguir a Plata i tant de bo l'any que ve hi poguem seguir sumant partits», va relatar el president.