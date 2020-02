L'Uni Girona assalta Montpeller i queda en mans de la FIBA

L'Uni ja s'ha acomiadat de la competició europea? La resposta a aquesta pregunta només la sap el jutge únic de la FIBA que, en breu, haurà de decidir si sanciona el Sopron per la seva negativa a jugar avui contra l'Schio a Ljubljana (Eslovènia), data i escenari alternatiu davant la impossibilitat de jugar a la ciutat italiana pel brot de coronavirus que afecta el Veneto, en un càstig a les hongareses que obriria a les gironines la porta dels quarts de final de l'Eurocup. La victòria del Dinamo de Kursk sobre el Gdynia, 64-58 amb Bonner decidint en els dos darrers minuts, no ha frenat les jugadores de l'Uni que, amb la millor primera meitat de tota la temporada a l'Eurolliga ha arribat al descans quinze punts per davant (19-34) i, després, ha sabut sobreviure en un tercer quart molt dur (11-0 en contra de sortida) per acabar clavant la ganivetada definitiva al partit amb cinc punts seguits de l'australiana per posar un 37-51 que s'ha acabat convertint en el 45-57 del final del partit.

Una victòria de prestigi de l'Uni en una de les pistes més complicades del bàsquet europeu que, més enllà de la satisfacció per la feina ben feta, pot tenir un premi afegit si la FIBA aplica de manera ferma la seva normativa i li treu un punt al Sopron per no presentar-se a jugar contra l'Schio. Tant el Sopron, com el Riga de l'altre grup que s'havia d'enfrontar al Venècia també a Ljubljana, es van negar a jugar a Eslovènia al·legant dubtes sobre la seguretat de les seves jugadores davant l'extensió del coronavirus. Davant d'aquesta postura, la FIBA ha optat per confirmar que els dos partits previstos per avui a la capital del petit país balcànic no es jugaran i remetre el cas al seu jutge únic que «examinarà els detalls per prendre una decisió sobre el resultat dels partits». La normativa FIBA detalla que, en cas de no presentar-se a jugar un partit, Sopron i Riga no haurien de sumar cap punt (es donen dos punts per victòria i un per derrota). Això faria que l'Uni quedés per davant del Sopron a la classificació i anés als quarts de final de l'Eurocup com a sisè classificat.

Anotadores:

BLMA Montpeller (45): Bernies (6), Peddy, Whitcomb (12), Williams (14), Milapie (10) - cinc inicial- Kamba (3), Bankolle, Manala i Tchatchouang.

Spar Citylift Girona (57): Laia Palau (2), Mendy (7), Elonu (11), Araujo (4), Coulibaly (4) - cinc inicial - Bishop (11), Núria Martínez, Vasic (8) i Andusic.