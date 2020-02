L'Uni està pendent d'una sanció al Sopron per evitar l'eliminació europea

El brot del coronavirus al nord d'Itàlia fa impossible que el partit entre l'Schio i el Sopron es jugui a la ciutat del Veneto, però l'equip hongarès s'ha negat a viatjar a Ljubljana (Eslovènia), escenari alternatiu del partit, i la FIBA el podria sancionar obrint la porta a la classificació de l'Spar Citylift Girona sempre que les jugadores d'Èric Surís guanyin aquest vespre a Montpeller a la pista del BLMA. Segons la normativa de la FIBA no presentar-se a un partit, que és el que ha decidit fer el Sopron, té una sanció de sumar 0 punts normalment se'n sumen 2 per victòria i 1 per derrota). Si aquesta normativa s'aplica, l'Uni en faria prou en guanyar avui a Montpeller i es classificaria per als quarts de final de l'Eurocup sense necessitat d'esperar que el Dinamo de Kursk perdi a la seva pista contra el Gdynia polonès. Aplicant la normativa FIBA fins a les últimes conseqüències, fins i tot, l'Uni es podria classificar perdent aquest vespre perquè amb el punt de la derrota en tindria 19, igual que el Schio si no en suma cap, i sobre el paper els equips sancionats surten perden en qualsevol empat.

L'expedició de l'Uni és a Montpeller i espera conèixer la decisió de la FIBA abans que comenci el partit d'aquest vespre.