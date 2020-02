«Perseguirem l'opció, per petita que sigui»

El primer classificat (Fenerbahçe) i l'últim (Gdynia) són els dos únics dels vuit equips del grup B de l'Eurolliga que tenen clar el seu futur abans la darrera jornada de la primera fase, que comença avui. Des del segon lloc (Schio) fins al setè (Spar Citylift Girona) encara no hi ha res decidit, però entre les múltiples combinacions que decidiran quins tres equips acompanyen el Fenerbahçe en els quarts de final de l'Eurolliga, quins dos s'incorporen a l'Eurocup i, finalment, quin s'afegeix al Gdynia i dona per tancada la seva temporada europea, a l'Uni li ha tocat la més difícil. Sense opcios d'arribar a l'Eurolliga, les gironines necessiten guanyar aquest vespre a la complicada pista del BLMA Montpeller (20.00) i que, abans, el Dinamo de Kursk hagi perdut a casa contra el Gydnia polonès (17.00). El factor pista i la diferent motivació de Montpeller i Gdynia, les franceses tant poden ser segones com anar a l'Eurocup mentre que les poloneses ja estan fora, fa que la combinació que necessita l'Uni sigui realment difícil. Amb cinc victòries en tretze jornades, l'Uni només pot aspirar a atrapar els dos equips que en tenen sis (Sopron i Dinamo de Kursk), però amb les poloneses té l' average en contra i amb les russes, a favor. Per tant, només li serveix un empat amb el Dinamo de Kursk o un triple empat. «Sabem que és una situació complicada perquè hem d'esperar una derrota d'un tercer equip però, a hores d'ara, hi ha un petit percentatge de classificació que existeix i el buscarem amb una victòria a Montpeller», explica el tècnic de les gironines Èric Surís, que, de cara al partit d'aquest vespre, al petit i sorollós pavelló de Lattes, als afores de Montpeller, continua amb el dubte de la participació de Sonja Vasic.

L'aler sèrbia ha estat la principal víctima d'una setmana molt carregada de partits, i de victòries, de l'Uni. Vasic va tornar del Preolímpic amb una forta contusió al maluc i encara que, tot i les molèsties, va poder col·laborar en les victòries contra Perfumerías Avenida i Schio ja no va dissabte a la pista del Gernika. «Dilluns no es va entrenar... De moment és dubte per Montpeller», diu Surís, que admet que la setmana ha estat tan dura en l'aspecte físic com bona pel que fa a la confiança que ha agafat l'equip: «L'equip està bé, però al final han estat sis dies molt exigents amb tres partits molts dur i, encara que no vulgui, jugar tres partits en sis dies és una bestiesa que afecta l'equip, tot i que ens hem recuperat i mentalment estem bé».

La diferència horària amb Rússia fa que, aquest vespre, l'Uni comenci a jugar coneixent ja el resultat del Dinamo de Kursk-Gdynia. Una victòria polonesa seria una brutal injecció de moral per intentar guanyar a Montpeller, una pista on l'Uni ja es va acomiadar la temporada passada després d'una contudent derrota en la tornada de les semifinals de l'Eurocup. «Sabem que Montpeller és l'equip més físic del grup, coneixem aquella pista, és una de les pistes més complicades d'Europa per les condicions i per un públic que està molt a sobre del rival i del públic, amb el bloc de l'any passat més Gabby Williams», apunta Surís sobre un rival que arribarà a la cita tocat per la seva clara derrota d'aquest passat cap de setmana contra el Lió en la lliga francesa. L'australiana Sami Whitcomb -«segurament la jugadora que tira més ràpid de l'Eurolliga», segons Surís-, la mateixa ex-Uni Gabby Williams (19 punts contra el Lió) o les internacionals franceses Tchatchouang i Bernieso Bankolle destaquen en l'actual Montpeller, que ja no compta amb la pivot Stephanie Mavunga.