La FIBA sanciona el Sopron i l'Uni jugarà els quarts de final de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona continuarà a Europa després que el jutge únic de la FIBA hagi decidit sancionar el Sopron hongarés per no haver-se presentat al partit contra l'Schio, que ja havia sigut reprogramat a Eslovènia, al·legant el temor al coronavirus. D'aquesta manera l'Schio ha guanyat per 20-0 el partit que estava previst per aquest vespre, mentre que el Sopron, a banda de perdre, no suma el punt que es concedeix en cas de derrota. Aquesta circumstància fa que quedi setè a la classificació, superat per un Uni que és sisè. Si el partit s'hagués jugat les gironines haurien quedat fora d'Europa perquè encara que el Sopron hagués perdut, en l'empat hauria quedat eliminat en perdre l'average particular. Amb la sanció, i no sumant cap punt, l'Uni seguirà a Europa disputant ara els quarts de final de l'Eurocup. El jutge únic ha aplicat la mateixa decisió al Riga, de l'altre grup de l'Eurolliga, que tampoc ha acceptat viatjar a Ljubljana per enfrontar-se al Venècia.