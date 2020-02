L'Uni jugarà els quarts de l'Eurocup gràcies a la sanció de la FIBA al Sopron

L'Uni continua a Europa. D'aquí a dues setmanes, l'Spar Citylift Girona jugarà els quarts de final de l'Eurocup després que ahir al vespre el jutge únic de la FIBA sancionés Sopron i Riga per no haver-se presentat a jugar contra Schio i Venècia a Ljubljana (Eslovènia), escenari alternatiu on la Federació Europea havia programat el dos partits perquè el brot de coronavirus que afecta al nord d'Itàlia feia impossible que es poguessin jugar a les dues ciutats del Vènet (estan separades per pocs quilòmetres). La resolució de la FIBA fa que, en el grup B de l'Eurolliga, el Sopron caigui fins a la setena posició deixant l'Uni en la sisena i, per tant, classificat per als quarts de final d'una competició on es trobarà amb un d'aquests set possibles rivals: Dinamo de Kursk, Castors Braine, Venècia, Landes, Carolo, València i Perfumerías Avenida. L'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup es jugarà el 12 i el 19 de març.

Dia de trucades ahir a Fontajau. De nombroses converses telefòniques amb la Federació Espanyola, a través de la seva directora de competició, Elisa Aguilar, i també d'hores de paciència. A l'Spar Citylift Girona es varen passar el dia esperant una resolució del jutge únic de la FIBA que va acabar arribant quan molts ja no hi comptaven. Passades les nou del vespre. Com estava anunciat, l'Stozice Arena de Ljubljana (Eslovènia) es va quedar desert ahir i no s'hi va jugar ni el Venècia-Riga, previst per dos quarts de sis de la tarda, ni l'Schio-Sopron, a les vuit del vespre. Letones i hongareses ja havien anunciat dimecres que no tenien cap intenció de viatjar fins a la capital eslovena. Sense partits, tocava rellegir el comunicat de la FIBA de dijous al vespre: «Segons la normativa de competició, el cas serà remès al jutge únic que examinarà els detalls per prendre una decisió sobre els resultat dels partits». I la decisió va ser sancionar Riga i Sopron amb la pèrdua del partit per 20-0 i deixar també els dos equips sense el punt que haurien sumat en cas d'haver-se presentat i haver perdut.

Aquest darrer detall és clau per a l'Uni perquè, en la classificació final gironines i hongareses tenen les mateixes victòries (6), però és l'equip de Fontajau el que acaba sisè, tot i l' average particular desfavorable, perquè el Sopron suma 19 punts per 20 de l'Spar Citylift Girona. Poc després de la decisió de la FIBA, el club hongarès va emetre un comunicat admetent que estava fora de la competició europea.

El dictamen del jutge únic va acabar amb una situació que amenaçava d'embolicar-se i acabar-se convertint en una autèntica patata calenta per a la FIBA. Dimecres a la tarda, la decisió de Sopron i Riga de no voler jugar contra Schio i Sopron a Ljubljana va ser percebuda gairebé com una ofensa nacional a Itàlia. «No ens poden tractar com a empestats», va reaccionar el president de la federació italiana de bàsquet, Gianni Petrucci, en un acte del Comitè Olímpic Italià (CONI) on va demanar ajudar al ministre d'esports del seu país, Vincenzo Spadafora. Amb la política entrant en escena per pressionar, semblava que les federacions italiana, letona i hongaresa es posarien d'acord per proposar una nova data per als dos partits. La mateixa Gazzetta dello Sport ho donava gairebé per fet dimecres per la tarda, però el comunicat posterior de la FIBA parlant de remetre el cas al jutge únic i, finalment, la resolució d'ahir al vespre varen tirar per terra aquesta teoria.

Des de Fontajau van intentar que la seva veu es fes sentir a les oficines de la FIBA a Munic a través de la FEB. Els responsables de l'Uni van estar tot el dia en contacte amb Elisa Aguilar, exjugadora i ara directora de competicions, perquè fos ella qui s'interessés pel cas. Al final, però, la FIBA, simplement, va aplicar la seva pròpia normativa. La que manté l'Uni a Europa.