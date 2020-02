Obertes les inscripcions per a la segona Jornada d'Esport i Salut

La segona Jornada d'Esport i Salut del Diari de Girona ja té data, el proper dijous 26 de març, i escenari, l'Auditori Palau de Congressos de Girona. També està pràcticament enllestit el cartell, que una vegada més, serà de luxe, encapçalat per les ponències del nutricionista del Girona FC, Sergi Mateo, i del fisoterapeuta i osteòpata Francesc Sucarrats, i una taula rodona sobre els Jocs Olímpics, a les portes de Tòquio 2020, on hi prendran part el remer Manel Balastegui, la jugadora de l'Spar Citylift Girona Marta Xargay, i la jugadora del GEiEG de rugbi, Eli Martínez.

L'entrada a l'acte és gratuïta però cal formalitzar la inscripció aquí. En aquesta segona edició, la jornada d'Esport i Salut del Diari de Girona se centrarà en «com millorar el meu rendiment esportiu amb salut» i se celebrarà a l'Auditori Palau de Congressos de Girona, a partir de les sis de la tarda. Comptarà amb l'impuls d'AndBank, Nous tràmits i Urbinium; el patrocini de Cenit, Sportcat, la Universitat de Girona, Eurovacances i Kombucha Alma, i la col·laboració de Frit Ravich, Genciana i Mutua General de Catalunya. Les inscripcions es poden començar a tramitar des d'avui.

L'estructura de la Jornada serà idèntica a la primera edició, que també es va fer a l'Auditori Palau de Congressos, amb un gran èxit d'assistència, el 4 d'abril de l'any passat. Entre les sis i 3/4 de vuit de la tarda els assistents podran escoltar les ponències del doctor Jordi Surós, metge especialista en medicina i traumatologia esportiva, director i gerent de Sportcat (Sports Medicine); Francesc Sucarrats, Fisioterapeuta i osteòpata especialitzat en esport, professor del Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva a EUSES; Jordi Extremera i Emi Molina, entrenador especialista en rendiment esportiu a Centre Cenit, i bike fitter oficial retül Girona també a Centre Cenit; i finalment el nutricionista esportiu del Girona FC, Sergi Mateo.

Arribats en aquest punt hi haurà una pausa d'un quart d'hora per, a partir de les vuit del vespre, reprendre la jornada amb una conversa amb esportistes que han anat a uns Jocs Olímpics (com les jugadores de bàsquet i de rugbi Marta Xargay i Eli Martínez), o que són a les portes d'estrenar-s'hi, com el remer del CN Banyoles Manel Balastegui.

Les Jornades d'Esport i Salut van nèixer amb l'objectiu de donar resposta a moltes preguntes que sorgeixen entre els practicants amateurs, cada vegada més disposats a participar en proves de gran exigència física com maratons, ciclisme de llarga distància, carreres de muntanya, triatlons, etc. Partint d'aquesta base, aquesta segona edició se centrarà en trobar les pautes que permetin millorar el rendiment individual sense posar en risc la salut, tocant diversos àmbits d'actuació.

L'any passat, en l'estrena de la Jornada d'Esport i Salut, el cartell estava encapçalat pel prestigiós cardiòleg gironí Ramon Brugada, l'exciclista David Millar i l'atleta banyolina Esther Guerrero, i també va incloure les intervencions del doctor Ivan Ibáñez, especialista en Nutrició, Exercici Físic i Longevitat; Jesús Escosa, secretari tècnic del Bàsquet Girona; Montserrat Jordi, CCO de Wikiloc, i els esportistes Nan Oliveras i Toti Bes. L'acte va omplir la sala de cambra de l'Auditori Palau de Congressos de Girona.