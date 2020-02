Cop sobre la taula d'un solvent Bàsquet Girona a Santander

El Bàsquet Girona vol pujar a LEB Or. Si, fins ara, hi havia algun equip de Plata que no ho sabia, ara ja ho té més clar. Els gironins han clavat aquest vespre un cop sobre la taula començant la segona fase amb una contundent victòria a la pista de l'Estela Cantàbria. Encara no s'havia acabat el primer quart, tot just es passava pel minut 8, i els jugadors locals devien pensar que "millor que això s'acabi ja". De la mà d'un sensacional Albert Sàbat, el Girona estava guanyant per 10 a 32 i, tot i un parell de triples locals en els darrers segons del primer quart, la posada en escena de l'equip que entrena Àlex Formento li ha permès dominar el partit amb comoditat fins al 54-74 final.

El domini en el rebot (Sevillano n'ha agafat 12), la bona defensa sobre l'estrella local Junior Robinson, i el mestratge de Sàbat han deixat sense capacitat de resposta un Estela Cantàbria que començava aquesta segona fase amb el mateix balanç de victòries i derrotes que els gironins.

Dimecres, primer partit de la segona fase a Fontajau amb el Bàsquet Girona rebent el Juaristi, que avui ha derrotat el Menorca (78-74).