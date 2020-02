Europa dona una oportunitat històrica a l'Spar Citylift Girona

Les dues darreres victòries contra dos dels rivals més potents de l'Eurolliga -Schio i Montpeller- i la decisió del Sopron de no jugar contra precisament l'Schio, ni a la ciutat italiana ni a Ljubljana, han acabat donant a l'Spar Citylift Girona una vida extra a Europa. Dijous al vespre, la FIBA va sancionar el Sopron recol·locant l'Uni als quarts de final d'una Eurocup on, després del sorteig d'ahir al migdia, les gironines s'enfrontaran ara al Reyer Venècia en els quarts de final amb la tornada a Fontajau (dijous, 19 de març) i evitaran tant Dinamo de Kursk com Perfumerías fins a una hipotètica final (en cas d'eliminar el Venècia, les gironines s'enfrontarien en semifinals al guanyador de l'eliminatòria entre el València i el Castors Braine belga).

«Tenim molta il·lusió per tornar a l'Eurocup, una competició on ens sentim molt còmodes i que ens ha permès viure nits molt màgiques en els últims anys i en la qual l'any passat vam arribar a semifinals», apuntava ahir el tècnic de l'Uni, Èric Surís, sobre la gran oportunitat que li ha quedat al seu equip d'escriure una altra pàgina destacada en la història del bàsquet femení a Catalunya. Les semifinals a l'Eurocup de la temporada passada contra el Montpeller són el millor resultat de sempre d'un equip català en competició europea superant el que havien aconseguit equips mítics com el Picadero, el Tortosa d'Anna Junyer i Roser Llop o l'UB Barça.

Per fer un pas més, i arribar a la final, l'Uni haurà de superar el Reyer Venècia en una eliminatòria marcada pel brot de coronavirus que, a l'espera de la confirmació de la FIBA, pot obligar a jugar el partit d'anada del 12 de març a un escenari diferent del Palasport Taliercio de la ciutat italiana. Ljubljana ja va ser l'escenari proposat per la FIBA per jugar el Venècia-Riga i l'Schio-Sopron de la darrera fase de l'Eurolliga, els que no es van jugar i van acabar amb la sanció a letones i hongareses que ha beneficiat l'Uni, i podria tornar a ser una opció per aquesta eliminatòria. La capital d'Eslovènia està a unes tres hores en cotxe de Venècia. De moment, l'Uni no té cap notícia oficial que el partit no es pugui jugar al pavelló del Reyer, però la dada que el partit d'aquest diumenge entre el Venècia i l'Schio, segon contra primer de la lliga italiana, ha estat suspès és prou clara com per pensar que el dia 12 tampoc es jugarà al Taliercio.

Jugui on es jugui el partit d'anada, l'eliminatòria contra el Reyer Venècia no serà fàcil. Les italianes van segones a la lliga del seu país, a una sola victòria de l'Schio, i són un equip experimentat a Europa. «Venècia és el segon equip d'Itàlia que segur que ens passarà les coses molt díficils perquè té jugadores experimentades, però la bona lectura del sorteig és que tenim la tornada a Fontajau», valora Èric Surís, destacant la importància de poder decidir l'eliminatòria el dia 19 a Girona. En l'equip italià destaca una vella coneguda de l'Uni, la pivot lituana Gintare Petronyte, que jugava en el Galatasaray que va eliminar les gironines ara fa dues temporades també a quarts de final de l'Eurocup amb un bàsquet agònic de la montenegrina Jelena Dubljevic a Fontajau. Al costat de Petronyte, l'Schio compta amb la també interior letona Anete Steinberga (les dues bàltiques passen de l'1,90 d'alçada), la nord-americana Jolene Andersson i italianes experimentades com Carangelo o De Pretto.