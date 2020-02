A Santander, per fer camí cap a LEB Or

«Vam acabar la primera fase com a líders i ara, amb les normes aquestes de LEB Plata, comencem la segona fase amb dues victòries menys que Múrcia i Burgos...», apuntava Albert Sàbat ahir en una entrevista amb aquest diari sobre les particularitats del sistema de competició que ha de portar el Bàsquet Girona a lluitar per l'ascens a LEB Plata. Un camí que comença avui a Santander, on els gironins visiten l'Estela Cantàbria en la primera jornada d'una segona fase que decidirà quin puja directe a LEB Plata i quins disputen el play-off que decidirà les altres dues places d'ascens. «Són dotze partits i tots seran importants, començant pel primer», insistia Sàbat per posar sota el focus el duel d'aquest vespre a Santander contra un Estela Cantàbria que arriba a la segona fase arrossegant el mateix balanç de victòries i derrotes que els gironins i les novetats de l'escorta Robinson Opong i el pivot Stephen Ugochukwu, fitxats els últims dies.

Un base de només 1,65 d'alçada, Junior Robinson, és el màxim anotador d'un Cantàbria amb més de 18 punts per partit després d'arribar a l'equip el mes de gener. La temporada passada, Robinson ja va destacar a l'Araberri de LEB Or i ara aglutina molt protagonisme en atac en un Estela Cantàbria on també destaquen l'ex-Lleida Juampi Sutina, el pivot Javier Lucas o Carlos Toledo. «Tenen una plantilla molt compensada amb jugadors molt desequilibrants, com Robinson, i un bon joc interior amb molts jugadors capaços d'anar al rebot», analitzava ahir l'aler del Girona Víctor Moreno, en referència a pivots com el mateix Lucas, Abdoulaye Ndoye, Bordignon o el recentment incorporat Ugochukwu.