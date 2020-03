El Bordils celebra els 200 partits a Plata amb victòria

El Bordils ha celebrat de la millor manera el seu partit 200 a la Divisió d'Honor Plata. Els jugadors de Pau Campos s'han imposat per un còmode 29-21 al Zamora en un partit rodó dels blanc-i-verds que han dominat el duel de cap a peus. Amb aquesta victòria els gironins encadenen tres jornades aconseguint el triomf. A més, els serveix per empatat a punts amb el Zamora i per tenir l'average a favor.