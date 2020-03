Sí, el Girona vol pujar a LEB Or

El Bàsquet Girona vol pujar a LEB Or. Si, fins ara, hi havia algun equip de Plata que no ho sabia, ara ja ho té més clar. Els gironins varen clavar ahir un cop sobre la taula començant la segona fase amb una contundent victòria a la pista de l'Estela Cantàbria. Encara no s'havia acabat el primer quart, tot just es passava pel minut 8, i els jugadors locals devien pensar que «millor que això s'acabi ja». De la mà d'un sensacional Albert Sàbat, el Girona estava guanyant per 10 a 32 i, tot i un parell de triples locals en els darrers segons del primer quart, la posada en escena de l'equip que entrena Àlex Formento li va permetre dominar el partit amb comoditat fins al 54-74 final.

La capacitat anotadora del menut Junior Robinson preocupava abans de començar el partit, però, a l'hora de la veritat, la majoria dels 12 punts del base nord-americà de l'Estela Cantàbria van arribar amb el partit decidit i amb un pobre 4/15 en tirs del camp. Els primers minuts van ser impactants, un autèntic ruixat, però el partit de Girona va ser solvent en general. Superioritat en el rebot, aquí un altre cop Gerard Sevillano va estar immens (12 rebots), i bon partit tant d'Antonio Hester com de Menno i Dijkstra. I, per sobre de tot, Albert Sàbat que, amb el seu cinquè triple, va posar la màxima diferència en el marcador amb un 29-56 ja en el tram final del tercer quart. «Els jugadors han fet un partit extraordinari, els que fan bons els plans de partit són els seus jugadors amb la seva concentració, marxem d'aquí molt satisfets», va explicar després del partit el tècnic visitant Àlex Formento.

Dimecres al vespre (20.00), primer partit de la segona fase a Fontajau amb el Bàsquet Girona rebent el Juaristi botxí dels gironins, a la final de Copa del mes de desembre, i que ahir va derrotar el Menorca (78-74