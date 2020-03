L'Olot es permet el dret a somiar

L'Olot va assaltar ahir la Ciutat Esportiva Dani Jarque després de doblegar per un contundent 1-5 un filial blanc-i-blau desdibuixat des de fa setmanes. Per contra, els olotins van aprofitar la inèrcia de les darreres jornades ben aviat gràcies a un gol de Xumetra abans del quart d'hora. El de l'Estartit, que va signar un doblet, es va erigir ahir com un dels principals artífexs de la victòria garrotxina. El mateix paper va protagonitzar Kilian Grant després de superar dos cops el porter rival i arrodonir una tarda perfecta a Sant Adrià del Besós. El fontcobertí Jordi Masó també va voler aportar el seu gra de sorra marcant un gol que significava trencar l'empat posat pel local Moha.

Somiar. Allò que pensem, que volem aconseguir... Els jugadors de l'Olot es van pujar a l'autocar camí a la terra volcànica amb un somriure d'orella a orella. Els garrotxins, fregant la perfecció, van doblegar un Espanyol B que no troba la tecla darrerament. El domini visitant va ser aclaparador. Tant, que la bala de l'Estartit va fer el primer dels seus dos gols al quart d'hora. D'ocasions en va haver-hi un munt. Els locals van posar la por al cos amb l'empat de Moha. Però Jordi Masó primer i després una altra doblet de Kilian Grant van certificat una victòria d'un Olot que encadena vuit jornades sense perdre i que se situa setè, a sis punts de play-off i amb el dret a somiar ben present.