Més que ben preparades per encarar la Copa de Salamanca

Paula Ginzo és una jugadora interessant. Amb tot just vint-i-dos anys acabats de fer, la pivot càntabre té un paper protagonista a Lliga Femenina-1 on, encara que l'Al-Qázeres acabi baixant, continuarà jugant la temporada vinent. Però d'aquí a poder atura Mima Coulibaly encara ni va un bon tros. I per aquesta via, la superioritat interior de la pivot maliana, l'Uni ha començat a resoldre un partit que amenaçava d'ennuegar-se a les gironines però que ha acabat desembocant en una victòria plàcida (61-55) amb Èric Surís repartint molts les càrregues de minuts.

El context de la tarda obria la porta a la relaxació. Aquesta temporada, més d'un cop, i de dos, a l'Uni li ha costat posar-se a la feina en els diumenges a la tarda després d'una setmana d'eufòria europea. I aquest cop l'alegria havia estat doble: victòria a Montpeller i classificació als despatxos per als quarts de final de l'Eurocup. La perspectiva de l'eliminatòria contra el Venècia, l'encara més immediata, disputa de la Copa a Salamanca deixaven molt amagada la visita de les extremenyes. Gairebé oblidada. Tant que, fins i tot a l'Uni, han preferit deixar descansar a Sonja Vasic i al castigat maluc.

Que l'Al-Qázeres intentaria aprofitar el context era evident. Però d'intentar-ho a aconseguir-ho hi un llarg camí. El que separa una de les plantilles amb més noms del bàsquet europeu a un, on després que Ginzo hagi assumit que no pot amb Coulibaly, li queden poc més que els triples d'Arica Carter, com el que va obrir el partit, de Jennie Simms. I és que quan, en el minut 6 de partit, Èric Surís fa la seva primera rotació i apareixen en pista Núria Martínez i Abby Bishop per donar descans a Laia Palau i María Araújo. Queda poc més a dir. Sí, una cosa, que el següent serà l'entrada de Marta Xargay. D'aquesta manera el partit a poc a poc, va fent camí cap al costat de l'Uni sense la necessitat que Fontajau visqui cap tarda màgica. Simplement, jugant a bàsquet i guanyant un altre partit. Al descans, 9 punts de diferència (31-22) després d'un triple de Mendy, una altra a qui tampoc li parlis de relaxar-se; que ja eren 14 al final del tercer quart (52-38) amb els dos mil cinc-cents habituals espectadors del pavelló gironí absolutament relaxats. Gairebé tant com Mendy, Coulibaly o Elonu que no s'han mogut de la banqueta en tot el darrer quart. Vindran tardes, i partits, més compromeses. Al final, 61-55.

Anotadores Spar Citylift Girona:

Laia Palau (5), Mendy (16), Elonu (4), Araújo (6), Coulibaly (12) - cinc inicial- Núria Martínez (2), Bishop (9), Xargay (4), Andusic (3).