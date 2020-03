El Sarrià deixa escapar una bona ocasió per guanyar

Dos equips amb urgències se citaven a Sarrià de Ter. Els locals venien d'una dinàmica de cinc partits sense conèixer la victòria, mentre que el Teucro arribava al duel havent encadenat sis derrotes en els últims set partits. I al final, l'empat (27-27) no va satisfer a cap dels dos equips, tot i que els dos entrenadors van valorar el punt com a positiu. Potser menys el conjunt entrenat per Salva Puig, que havia agafat una renda de cinc gols poc abans d'arribar al descans (15-10), però un parcial de 2-7 en l'inici de la segona meitat va truncar les aspiracions locals (19-21).

Tot i així, el partit va arribar igualat en el tram final, amb alta tensió entre dos equips que es jugaven molt. Però va ser el Sarrià qui va tenir l'última possessió per guanyar el partit. Amb 25 segons Salva Puig va intentar elaborar una jugada, tot i que la passada final de Pere Arnau no va trobar rematador i el partit va acabar en empat (27-27).

Com gairabé sempre, Pere Arnau -autor de 12 gols- va agafar el timó del blaus, on reapareixen Guillem Torres i Nitu Pòrtulas després d'una lesió i que haurien de ser importants de cara al tram final de temporada. Semblava que tot pintava bé al final de la primera meitat (17-14). Però un mal inici del segon temps va tornar a igualar les forces, amb uns jugadors visitants com Moyano, amb llançaments llunyans, i Rodríguez, des de l'extrem, que van ser molt díficils d'aturar. Així, els gallecs van tornar a entrar dins el partit i amb el frec a frec final els nervis es van apoderar dels dos equips i l'empat va ser el que va reflectir el marcador al final (27-27).



Partit 200 del Bordils a Plata

Avui (12.30 h) és el torn del Bordils al Blanc-i-verd contra el Zamora. Els de Pau Campos celebren el partit número 200 a Divisío de Plata i ho volen fer sumant la tercera victòria consecutiva que els allunyi del descens.