El Barça paga la seva desídia amb una desfeta al Bernabéu

El clàssic celebrat anit al Santiago Bernabéu se'l va apuntar el Reial Madrid, que recupera el lideratge de la Lliga en detriment d'un Barça que va mesurar massa els seus esforços i que, malgrat gaudir de bones ocasions al primer temps, va veure com a la segona part era clarament superat i claudicava pels gols de Vinicius i Mariano.

Li va servir al Reial Madrid el matx per posar remei a la seva pròpia crisi d'imatge i resultats, sobretot perquè ho va fer guanyant l'etern rival. Quique Setién, que venia de vèncer al Bernabéu dues vegades amb el Betis, no va poder donar el cinquè triomf blaugrana consecutiu a l'estadi blanc, ni tampoc fer funcionar un Barça que va perdonar, però que no va tenir la mateixa ambició dels locals.

De menys a més, el xoc de trens va deixar una primera meitat bonica, encara que sense el millor futbol. No va ser per falta d'ocasions, però el 0-0 va manar al descans després d'un intercanvi d'arribades, amb els dos equips buscant dominar amb la pilota als peus. El Madrid va posar més afany i velocitat al seu atac posicional, però les ocasions del Barça van ser més clares.

Els de Zidane van tornar a generar moltes centrades, però sense rematada. Estava per veure si podia més la manca de gol dels de casa o una defensa visitant poc fiable. La pressió en camp rival dels blancs també va ser millor i va obligar Ter Stegen a iniciar jugada, de manera poc encertada en el primer quart d'hora. Al Barça ningú es movia davant de la pilota, ni tampoc en la recuperació, deixant aquestes sortides perilloses a un Reial Madrid sense rematador. Messi va baixar a generar una mica i van arribar dues bones ocasions de Griezmann, sobretot una passada enrere d'Alba que va rematar alt. L'argentí i Arthur tindrien també dues ocasions davant Courtois i el porter belga es va mostrar molt solvent. Vinicius va tenir també aquestes curses gairebé en solitari, però es va quedar a mitges. El feu blanc va entrar més en còlera amb la possible segona groga a Alba que va descartar rotund Mateu Lahoz, en un xoc amb Valverde.



Davallada al segon temps

Un cop passat el temps de descans, per fi van aparèixer els buits i les arribades més clares, que van prometre una segona meitat més moguda a banda i banda. Com exigia el guió, el Reial Madrid va tornar a prémer l'accelerador i aquest cop sí que va perdonar. Fins a tres oportunitats molt clares de gol es van esfumar per als locals en el primer quart d'hora de la represa. La primera, un xut d'Isco que va rebutjar Ter Stegen amb una plàstica intervenció. A la segona, el malagueny va rematar amb el cap i va ser Piqué qui va evitar el gol al damunt mateix de la línia. Després va ser Benzema, amb un xut que va marxar alt. A la quarta va arribar l'1-0. Just després d'una gran ocasió de Braithwaite, que acabava d'entrar al camp i no va marcar de miracle. Vinicius va veure una autopista i va aprofitar l'espai per enfilar cap a l'àrea. El Bernabéu, sense gaire fe en el seu davanter, va esperar la pitjor decisió però aquesta vegada el seu xut creuat el va refusar Piqué amb tan mala fortuna per al defensa blaugrana que es va colar al fons de la seva porteria.

Amb 20 minuts per davant al Barça li van agafar les presses. Messi va confirmar que marxaria de buit quan Marcelo li va guanyar la cursa enfilant només la porteria i va veure una groga per tallar una contra en plena desesperació. Piqué va tenir una rematada de cap, però el Reial Madrid es va apoderar del matx movent la pilota amb la feina ja feta i la sentència de Mariano en el descompte. Els de Zidane espanten els fantasmes de l'any passat, quan es van allunyar les tres competicions a hores d'ara, i el Barça acaba el clàssic tocat.